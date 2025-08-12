"A magyar futballnak mindig jó, hogy magyar a gól és magyar a gólpassz" - Nyilatkozatok a Fradi BL-kapujában

A Ludogorec elleni 3-0-s hazai győzelem után a ferencvárosi főszereplők az M4 Sporton értékelték a BL-főtáblára jutást érő párharcot, illetve annak hazai visszavágóját.

Varga Barnabás (2 gólt szerzett): úgy feküdtem le tegnap, hogy ilyen meccs jön. De már most a következő két mérkőzésre koncentrálok, egyértelműen 100 százalékot nyújtott mindenki. Az első 10-15 perc nem sikerült olyan jól, mint idegenben, de aztán jöttek a helyzetek, és rögtön az elsőből-másodikból gólt szereztünk. Nem volt egyszerű ellenfél, de megérdemelten jutottunk tovább. Teljesen mindegy, ki rúgja a gólt, ki adja a gólpasszt, de a magyar futballnak mindig jó, hogy magyar játékosok szerzik a gólokat, rúgják a gólpasszokat. Reméljük, lesz még 8 nemzetközi meccsünk a play-off után, de ne feledjük, most hétvégén fontos bajnokink jön a Puskás Akadémia ellen.

Gruber Zsombor (1 gólpasszt adott csereként beállva): mondta a mester, hogy beállás után okozzak zavart. Néztem, hogy mozgunk, így sikerült gólpasszt adnom, vártam is, felnéztem, Varga Barnabás pedig jött, és belőtte. Reméljük, hogy hallom a pályán idén a BL-himnuszt, igaz, a szezon elején nem voltam 100 százalékos, de ez most csak a kezdet. Megkaptam a bizalmat, és próbálok élni vele. Ahogy jönnek a játékpercek, úgy fogok én is fejlődni.

Szalai Gábor (a harmadik gól szerzője): azt beszéltük előzőleg, hogy le kell hoznunk a mérkőzést kapott gól nélkül, elöl meg még be is találtam. Ha jó a beadás, többen is tudunk érkezni... Az idegenbeli mérkőzésen kissé hiányérzetünk volt, ma meg kellett küzdenünk, stabilitás kellett, hogy többet tudjunk támadni, sikerült is az elképzeléseket valóra váltani. Elértük az Európa-liga csoportkörét, ami ennek a klubnak mérföldkő, de egy párharcra vagyunk a Bajnokok Ligájától is, szeretnénk továbbjutni, még akkor is, ha a Qarabag pár éve szembejött már egyszer és túl nagy falatnak bizonyult.

Ötvös Bence (1 gólpasszt adott): mióta itt vagyok a Ferencvárosban, ez volt a legjobb mérkőzésem. Ezen a 90 percen belül kellett eldőlnie a továbbjutásnak, sikerült is. Bíztam benne, hogy a Ludogorec lesgóljánál nem az én hibám dönt, végül nem kerültünk bajba, és lassan felül is kerekedtünk. Fordulópont is volt az, az elején nagyon "ránk jöttek", nem találtuk a játékunkat, nem ízlett az eleje, de később domináltunk, megérdemelten nyertünk. A "magyar szabály" nekünk egy segítség, de azért joggal vagyunk itt. Remélem, a play-offal együtt kilencszer hallhatom majd a BL-himnuszt.

Robbie Keane (vezetőedző, Ferencváros): ki kell élvezni ezeket a pillanatokat, hiszen egy következő mérkőzés bármikor fájhat. Ki kell emelnem a szurkolókat, akik adták az energiát, a második félidőben végig énekeltek. Minden mérkőzés egyformán fontos, mindegy, milyen sorozat, mindegy, ki az ellenfél; a második félidővel most kifejezetten elégedett vagyok, erős csapat ellen voltunk nagyon jók. A meccset a középpályán nyertük meg, előre is ezt mondtam. Amit Bence (Ötvös), Alex (Tóth) és Gabi (Szalai) nyújtott, lenyűgöző volt. Az első 10 percben kicsit idegesek voltunk, de ilyen helyzetben ez normális, az ellenfél is máshogy játszott, mint az odavágón, az atmoszféra is elragadhatta a fiúkat. A magyar játékosok most kifejezetten jók, a "magyar szabállyal" pár éve bajban lett volna a csapat, de most jó, hogy így van. Mi most a BL-himnuszért játszunk, megmondtam a fiúknak, hogy én már játszottam a Bajnokok Ligájában, de azért figyelünk még a Puskás elleni hétvégi bajnokira, aztán jön csak a play-off, ahol már hallhatjuk.

Dragóner Attila (A Ferencváros volt játékosa, az M4 Sport szakértője): a hibáiból jól jön ki ez a csapat, sok pozitívum van, de a következő körben még komolyabb ellenfél jön, de a BL-t sosem adják ingyen.