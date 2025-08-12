ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.26
usd:
338.64
bux:
104031.29
2025. augusztus 12. kedd Klára
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Szalai Gábor, a Ferencváros játékosa (k) gólt fejel a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én. A Ferencváros 3-0-ra nyert, így bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójába.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

"A magyar futballnak mindig jó, hogy magyar a gól és magyar a gólpassz" - Nyilatkozatok a Fradi BL-kapujában

Infostart

A Ferencváros nehéz kezdés után végül jó második félidős produkciójának köszönhetően vastaps kíséretében vonult a labdarúgó Bajnokok Ligájának idei play-offjába, miután 3-0-s hazai győzelemmel, ugyanilyen összesítéssel verekedte tovább magát a bolgár bajnok Ludogorecen. Az azerbajdzsáni Qarabag vár rá. A főszereplők - köztük a magyar gólszerzők és "gólpasszosok" így értékeltek.

A Ludogorec elleni 3-0-s hazai győzelem után a ferencvárosi főszereplők az M4 Sporton értékelték a BL-főtáblára jutást érő párharcot, illetve annak hazai visszavágóját.

Varga Barnabás (2 gólt szerzett): úgy feküdtem le tegnap, hogy ilyen meccs jön. De már most a következő két mérkőzésre koncentrálok, egyértelműen 100 százalékot nyújtott mindenki. Az első 10-15 perc nem sikerült olyan jól, mint idegenben, de aztán jöttek a helyzetek, és rögtön az elsőből-másodikból gólt szereztünk. Nem volt egyszerű ellenfél, de megérdemelten jutottunk tovább. Teljesen mindegy, ki rúgja a gólt, ki adja a gólpasszt, de a magyar futballnak mindig jó, hogy magyar játékosok szerzik a gólokat, rúgják a gólpasszokat. Reméljük, lesz még 8 nemzetközi meccsünk a play-off után, de ne feledjük, most hétvégén fontos bajnokink jön a Puskás Akadémia ellen.

Gruber Zsombor (1 gólpasszt adott csereként beállva): mondta a mester, hogy beállás után okozzak zavart. Néztem, hogy mozgunk, így sikerült gólpasszt adnom, vártam is, felnéztem, Varga Barnabás pedig jött, és belőtte. Reméljük, hogy hallom a pályán idén a BL-himnuszt, igaz, a szezon elején nem voltam 100 százalékos, de ez most csak a kezdet. Megkaptam a bizalmat, és próbálok élni vele. Ahogy jönnek a játékpercek, úgy fogok én is fejlődni.

Szalai Gábor (a harmadik gól szerzője): azt beszéltük előzőleg, hogy le kell hoznunk a mérkőzést kapott gól nélkül, elöl meg még be is találtam. Ha jó a beadás, többen is tudunk érkezni... Az idegenbeli mérkőzésen kissé hiányérzetünk volt, ma meg kellett küzdenünk, stabilitás kellett, hogy többet tudjunk támadni, sikerült is az elképzeléseket valóra váltani. Elértük az Európa-liga csoportkörét, ami ennek a klubnak mérföldkő, de egy párharcra vagyunk a Bajnokok Ligájától is, szeretnénk továbbjutni, még akkor is, ha a Qarabag pár éve szembejött már egyszer és túl nagy falatnak bizonyult.

Ötvös Bence (1 gólpasszt adott): mióta itt vagyok a Ferencvárosban, ez volt a legjobb mérkőzésem. Ezen a 90 percen belül kellett eldőlnie a továbbjutásnak, sikerült is. Bíztam benne, hogy a Ludogorec lesgóljánál nem az én hibám dönt, végül nem kerültünk bajba, és lassan felül is kerekedtünk. Fordulópont is volt az, az elején nagyon "ránk jöttek", nem találtuk a játékunkat, nem ízlett az eleje, de később domináltunk, megérdemelten nyertünk. A "magyar szabály" nekünk egy segítség, de azért joggal vagyunk itt. Remélem, a play-offal együtt kilencszer hallhatom majd a BL-himnuszt.

Robbie Keane (vezetőedző, Ferencváros): ki kell élvezni ezeket a pillanatokat, hiszen egy következő mérkőzés bármikor fájhat. Ki kell emelnem a szurkolókat, akik adták az energiát, a második félidőben végig énekeltek. Minden mérkőzés egyformán fontos, mindegy, milyen sorozat, mindegy, ki az ellenfél; a második félidővel most kifejezetten elégedett vagyok, erős csapat ellen voltunk nagyon jók. A meccset a középpályán nyertük meg, előre is ezt mondtam. Amit Bence (Ötvös), Alex (Tóth) és Gabi (Szalai) nyújtott, lenyűgöző volt. Az első 10 percben kicsit idegesek voltunk, de ilyen helyzetben ez normális, az ellenfél is máshogy játszott, mint az odavágón, az atmoszféra is elragadhatta a fiúkat. A magyar játékosok most kifejezetten jók, a "magyar szabállyal" pár éve bajban lett volna a csapat, de most jó, hogy így van. Mi most a BL-himnuszért játszunk, megmondtam a fiúknak, hogy én már játszottam a Bajnokok Ligájában, de azért figyelünk még a Puskás elleni hétvégi bajnokira, aztán jön csak a play-off, ahol már hallhatjuk.

Dragóner Attila (A Ferencváros volt játékosa, az M4 Sport szakértője): a hibáiból jól jön ki ez a csapat, sok pozitívum van, de a következő körben még komolyabb ellenfél jön, de a BL-t sosem adják ingyen.

Kezdőlap    Sport    "A magyar futballnak mindig jó, hogy magyar a gól és magyar a gólpassz" - Nyilatkozatok a Fradi BL-kapujában

labdarúgás

ferencváros

ludogorec

bl

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A magyar futballnak mindig jó, hogy magyar a gól és magyar a gólpassz - Fradi-nyilatkozatok a BL kapujában

"A magyar futballnak mindig jó, hogy magyar a gól és magyar a gólpassz" - Fradi-nyilatkozatok a BL kapujában
A Ferencváros nehéz kezdés után végül jó második félidős produkciójának köszönhetően vastaps kíséretében vonult a labdarúgó Bajnokok Ligájának idei play-offjába, miután 3-0-s hazai győzelemmel, ugyanilyen összesítéssel verekedte tovább magát a bolgár bajnok Ludogorecen. Az azerbajdzsáni Qarabag vár rá. A főszereplők így értékeltek.
 

Ijesztően indult, sima lett a vége: 3–0-val nyert a Ferencváros a Ludogorec ellen

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Az orosz–ukrán háború jelenlegi állásáról, Donald Trump amerikai elnök ezzel kapcsolatos lehetséges stratégiájáról beszélt Deák András György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában a péntekre tervezett alaszkai csúcstalálkozó apropóján. Szóba került az is, hogy mekkora esély van arra, hogy az ukránok valóban területet engedjenek át, illetve hogy meddig tarthatnak ki ebben a háborúban.
 

Orbán Viktor elmondta, ki nyerte az ukrajnai háborút

Trump–Putyin-találkozó: lezajlott egy fontos telefonbeszélgetés

Vegyes várakozások előzik meg a pénteki Trump–Putyin-találkozót

Ukrajna enyhítene a fiatal hadköteles férfiak utazási korlátozásán

Ukrajna-csúcs: a NATO-főtitkárral is szembemegy Berlin

„Óceánparti ingatlanok” – Donald Trump: Ukrajna területe aligha marad ugyanaz

Donald Trump nagyon elgondolkodott Orbán Viktor néhány mondatán

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Koronavírus: kibukott, miben hibáztak a tudósok

Koronavírus: kibukott, miben hibáztak a tudósok

A hosszú Covid egységes definíciójának hiánya jelentősen hátráltatja a betegség kutatását, derül ki egy új tanulmányból, amely öt különböző régióban publikált kutatásokat vizsgált - számolt be az IFL Science.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint

Pár nap múlva kezdődik a Ryanair-sztrájk: év végéig is elhúzódhat, magyar utasokat is érint

Magyar utasok is érintettek lehetnek, akik erre a részre terveztek utazni, vagy itt terveztek átszállni távolabbi úti célok felé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky rules out ceding Donbas region as Russians make fresh advance

Zelensky rules out ceding Donbas region as Russians make fresh advance

The Ukrainian leader was speaking ahead of a meeting between Donald Trump and Vladimir Putin in Alaska on Friday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 12. 21:42
A Villarreal bérletesei ingyen utazhatnak Miamiba, a Barcelona elleni bajnokira
2025. augusztus 12. 20:16
Ijesztően indult, sima lett a vége: 3–0-ra nyert a Ferencváros a Ludogorec ellen
×
×
×
×