2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Nyitókép: Unsplash

Klubvilágranglista - Három magyar futballcsapat is a legjobb 500 között

Infostart / MTI

A magyar bajnok Ferencváros még a top 100-ban is benne van. Az élen viszont nem a BL-győztes csapat áll.

A Ferencváros a 77. helyen található a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó IFFHS augusztusi klubvilágranglistáján.

A Qarabag elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre készülő zöld-fehérek (176 pont) két helyet rontottak az előző összeállításhoz képest. Velük azonos pontszámmal áll a portugál Guimaraes, utánuk pedig a dán FC Köbenhavn következik. A listát a Real Madrid (520 pont) vezeti a BL-címvédő Paris Saint-Germain (507) és a Chelsea (480) előtt.

A további magyar csapatok közül a kupagyőztes Paks a 325., a Puskás Akadémia pedig a 410. az 500 csapatos rangsorban.

