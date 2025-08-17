ARÉNA
2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Bárány Donát, a DVSC (k) és Temesvári Attila, a Nyíregyháza (j) játékosa a labdarúgó Fizz Liga 4. fordulójában játszott Debreceni VSC - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2025. augusztus 17-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Dzsudzsák Balázs szomorú, történelmi sikert ért el a Nyíregyháza

Infostart / MTI

A Nyíregyháza hátrányból fordítva egy 90. percben szerzett góllal 2-1-re nyert a Debrecen otthonában a labdarúgó Fizz Liga negyedik fordulójának mérkőzésén.

A piros-kékek történetük során először győztek a hajdúságiak vendégeként az élvonalban, ezzel egyúttal megszerezték első sikerüket a szezonban, míg a Debrecen elvesztette veretlenségét.

A Debrecen jóval lendületesebben futballozott ellenfelénél az első félidőben, többször is távolról vállalkoztak lövésre játékosai, ezek közül az egyik pedig utat is talált a Nyíregyháza kapujába. A vendégek nem sokkal a szünet előtt veszélyeztettek először igazán, ekkor Varga védett nagyot.

Rögtön a fordulást követően viszont már a hazai hálóőr is tehetetlennek bizonyult Edomwonyi fejesével szemben,

tíz perccel később Kocsis révén szerezhetett volna újra vezetést a Debrecen, de a kapufa ezúttal kisegítette a nyírségieket.

A több mint tízezer néző a folytatásban nem igazán láthatott helyzeteket, a játékosok inkább keménykedésekkel és kakaskodásokkal borzolták a kedélyeket.

A mérkőzés csattanójaként a rendes játékidő utolsó percében egy szöglet után Keita révén megszerezte a győztes gólt a Nyíregyháza.

