ÉLŐ: Crystal Palace–Liverpool a Wembley-ben

Nincs nagy meglepetés a Liverpool kezdő tizenegyében, de Alexis Mac Allister nem épült fel teljesen, a helyén Cody Gakpo kezd, s kimaradt Ryan Gravenberch, részben azért, mert eltiltása miatt nem játszhat majd a Premier League első fordulójában, másrészt vasárnapra virradóan megszületett az első gyermeke. Curtis Jones kap így játéklehetőséget. Az új szerzemények közül Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitiké, s a száunkra a legfontosabb, hogy Kerkez Milos is ott van a tizenegyben, amely így fest: Alisson – Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Jones – Szalah, Gakpo – Ekitiké. A tartalékok: Mamardasvili, Endo, Mac Allister, Chiesa, Elliott, Robertson, Nyoni, Doak és Nguhoma.

A Crystal Palace névsora: Henderson – Munoz, Richards, Lacroix, Guehi, Mitchell – Wharton, Kamada – Eze, Sarr, Mateta. A londoni csapat megerősített védelemmel, három középhátvéddel kezd, köztük van Guéhi, akit a nyáron a Liverpool megpróbált leigazolni.

A kezdés előtt a Wembley-ben közel 90 ezer ember emlékezett Diogo Jotára. A kivetítőn megjelent a Liverpool immár örökös 20-asának és öccsének, André Silvának a képe.

Londonban is nagyon meleg van, a pályán 35 Celsius fölötti a hőmérséklet.

A 4. percben vezetést szerzett a Liverpool. Florian Wirtz Hugo Ekitikéhez passzolt, a francia csatár pedig 16 méterről, laposan, a bal alsó sarokba lőtte a labdát, 0–1.