Mészáros Krisztofer: azért kellenek Eb- és vb-érmek, mert plusz tizedeket érnek az olimpián is

Magasan helyezkedik el Mészáros Krisztofer pályafutásában a lipcsei torna-Eb-n szerzett egyéni összetett bronzérem, mert bár szerzett már Eb-ezüstöt is, bronzai is voltak, de összetettben most állt először dobogóra. mindig is ebben akart a legjobb lenni, a cél pedig nem változott.

„Aki összetettben a legjobb, azt mondják általában a legjobbnak, ahogy kajakban is a K1 1000 méter a királyszám. Azokra a tornászokra néznek föl, akik összetettben olimpiai bajnokok, világbajnokok, azokat tartják a legnagyobbaknak” – magyarázta.

Az Európa-bajnokság előtt egyértelműen érezte, hogy vannak jelei a kiugró eredménynek, több verseny is utalt erre, ráadásul Eb-ken volt már hatodik, ötödik is, aztán jött tavaly nyáron a párizsi olimpiai kilencedik hely; a mostani verseny selejtezőjében is a második legjobb eredménnyel jutott döntőbe.

Persze van kedvenc szere: a talaj és a ló. Ezekhez csatlakozott a korlát és a nyújtó, ma már célja is, hogy a szerenkénti döntőkben is ott legyen. De egy-két szert eddig nem említett. "A gyűrű olyan szer, amelyhez genetikailag nagyon erősnek kell lenni. Ha ez megvan, akkor tud az ember olyan brutális erőelemeket megcsinálni egy gyakorlatban, mint amiket például látunk a mostani török riválisomtól vagy annak idején Csollány Szilvesztertől" – mondta a tornász, de hozzátette, ugrásban is folyamatosan fejlődik, ma már az sem „lyukas” számára, de a gyűrű fontos lenne, abban kell erősödnie.

Nagy ugrás lehetne egy kimagasló eredmény 2028-ban az olimpián, de ahhoz, hogy a következő három évben számításba jöhessen, az Eb-ken, vb-ken érmeket kell szerezni.

"Úgy láttam az olimpián, hogy ha például én meg egy világsztár tornász ugyanazt a gyakorlatot ugyanolyan szép kivitellel megcsinálja, akkor a jobb eredményekkel rendelkező versenyző valamiért három tizeddel többet kap a bíróktól.

Ez abból jön, hogy a torna szubjektív sportág, és akinek már van neve vagy ért el már nagyobb eredményeket, azokat egy kicsit jobban pontozzák, könnyebben odaadják azt a pár tizedet” – mutatott rá.

A fejlődésnek része az is, hogy erős gyakorlattal tudjon kiállni a következő világbajnokságon, és ha minden összejön a felkészülés, majd a vb folyamán, akkor lehet „egy szép eredmény”, ennél konkrétabban viszont még nem mer álmodozni.