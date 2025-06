Wirtz túl van az orvosin a Liverpoolnál, felkészül: Kerkez

Először összegezzük röviden a veszteséglistát, illetve azokat, akik arra rákerülhetnek. Caoimhin Kelleher a Brentfordhoz, Trent Alexander-Arnold Real Madridhoz távozott. Elment Isaac Moran is, de ő nem tartozott a szűken vett első kerethez. Az előző idényben harmadik számú kapus, a cseh Vítězslav Jaroš kölcsönbe az Ajaxhoz került. (Ide tartozik: az angol U20-as válogatott Harvey Davies minden bizonnyal – a több játéklehetőség reményében – a Crawley Townhoz igazol, így realitás, hogy Pécsi Ármin legyen Alisson Becker és a szezon előtt még érkező Giorgi Mamardasvili mögött a harmadik számú kapus.)

A 2024–2025-ös bajnokcsapatból még további három védő távozhat, Jarrell Quansah napokon belül a Bayer Leverkusenhez igazolhat, 35 millió font körüli áron. Spanyolországra kacsintgat Andy Robertson, akit az Atlético Madriddal hoztak hírbe, sőt Ibrahima Konaté is, aki a Real Madrid érdeklődését keltette fel.

Úgy tűnt, hogy Darwin Nüñez – a korábbi hírekkel ellentétben – mégis marad, de az utóbbi napokban felgyorsultak körülötte az események, Antonio Conte, illetve az olasz bajnok SSC Napoli vinné. Az uruguayi csatár szeretne Európában maradni, ezért egy szaúdi ajánlatot már visszautasított, Nápolyba szívesen menne. A Liverpool egy kicsivel többet kér érte, mint amennyit az olaszok ajánlottak, de nincs messze a megállapodás.

Ugyancsak a Serie A-ba tart Federico Chiesa, Conte őt is szívesen látná a Napoliban, de a Milan is érdeklődik. Az Európa-bajnok csatár mindenképpen vissza akar menni Olaszországba, hogy újra válogatott lehessen – úgy gondolja, ahhoz ugyanis rendszeresen játszani kell a klubjában.

Kérdéses még Luis Díaz helyzete – lehet, hogy marad, de lehet, hogy végül Szaúd-Arábiába megy, noha még a Barcelonával sem szakadtak el teljesen a szálak.

Ami az érkezőket illeti, Pécsi Ármin és Jeremie Frimpong már aláírt, Florian Wirtz is csak akkor esik el ettől, ha valami csoda folytán az orvosi stáb rábukkanna valami rejtélyes sérülésre. Minden bizonnyal még pénteken meglesz a bejelentés, attól kezdve

Kerkez Milosról azt írta a Liverpool Echo, hogy „leigazolása lezártnak tekinthető, mivel teljes megállapodás született. A Sky Germany jelentése szerint a Vörösök mostanra teljes megállapodásra jutottak a Bournemouth-szal a játékos ügyében, beleértve a végső részletek tisztázását is. A feltételezések szerint a jövő héten orvosi vizsgálatra kerül sor, az előkészületek állítólag folyamatban vannak.” Úgy legyen.

