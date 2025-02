Szoboszlai Dominik csodái a Manchester City ellen

Ez a forduló minden kétséget kizáróan a Liverpoolé volt a Premier League-ben. Szombaton kikapott otthon a West Ham Unitedtől az üldöző Arsenal, majd Newcastle-ben, a Saint James’ Parlban pont nélkül maradt a harmadik helyen álló Nottingham Forest.

A Liverpool ellenben nyert, első félidei jobb játékával két góllal felülmúlta a Cityt. Bár az Etihadban a hazai csapat sokkal többet birtokolta a labdát, alig tudott helyzetbe kerülni (Marmus gólja lesről született), ellenben a Liverpool ellenakciói egytől egyig veszélyesek voltak.

A 14. percben, egy okos szögletvariáció után Szoboszlai Dominik hátrapasszolta a labdát, Mohamed Szalah pedig a kapuba lőtt. A 35. percben az egyiptomi csillag előkészített, szokásától eltérően nem lőtt, hanem középre tolta a labdát,

A Liverpool a Guardiola-érában először nyert az Etihadban, a mostani idényben ellenben hat pontot elvett a nagy riválistól. Mohamed Szalah mindkettőn gólt és gólpasszt jegyzett.

Dominik Szoboszlai is lying on the turf at full time. Not because he’s injured because he’s just put absolutely everything into that performance. Simply sensational from the Hungary captain. Never stops running and silky in possession, rewarded with his goal. #LFC ???