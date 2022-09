Portré Roger Federerről – „A teniszvilág sohasem lesz már ugyanolyan nélküled”

Bázelben született 1981. augusztus 8-án, a kilencvenes évek végén szerzett nevet magának a világteniszben. Négyéves kora óta ütögetett, de bármennyire is tehetségesnek tartották, nehezen tudott dönteni, a labdarúgás, a kosárlabda, a tenisz és a golf között. Alkalmasint jól járt azzal, hogy a „fehér sport” mellett döntött. Nagyjából tizenöt lehetett, amikor világos lett a számára, ki kell tartania a tenisz mellett.

Talán kevesen emlékeznek ma már arra, hogy 1998-ban megnyerte a fiú egyest és a belga Olivier Rochus oldalán a fiú párost is Wimbledonban, a szingliben egyébként csak ötödik kiemelt volt. Addigra már behívták a svájci Davis-kupa-csapatba is, de ott nem játszott.

Viszont már akkor megfogalmazták róla, hogy játékának erősségei alapján elsősorban a füves pályán lehet sikeres. Ott is – tehetnénk hozzá az utólag már mindent tudók kétes dicsőségét learatva.

„Biztos vagyok benne, hogy tudnék olyan szinten játszani, mint Pete Sampras vagy Greg Rusedski”

– mondta 17 évesen, s később nem hogy Rusedskit, de Samprast is túlragyogta.

Összesen 20 Grand Slam-elsőségig jutott, ezek közül nyolcat Wimbledonban nyert az All England Club gyepén. 2003 és 2009 között, hét kiírás alatt, mindössze egy mérkőzést veszített el az esztendő harmadik GS-tornáján, ha lehet így fogalmazni, azt sem nagyon,

a 2008-as fináléban döntő szett 9-7-re kapott ki Rafael Nadaltól.

Ami a többi helyszínt illeti, Ausztráliában hatszor, a US Openen ötször győzött. 2004 és 2007 között, négy esztendőből háromban, a Roland Garros kivételével minden GS-tornát megnyert, győzött Melbourne-ben, Londonban és New Yorkban is. Párizsban csak egyszer tudott nyerni, 2009-ben.

Pályafutása tíz legszebb pontja az Eurosport válogatásában:

Elképesztő rekordok fűződnek a nevéhez, vagy a nevéhez is. Hat olyan idénye volt, amelyben legalább két GS-versenyt megnyert, ebben társrekorder Novak Djokoviccsal és Rafa Nadallal. A szerb éljátékoshoz hasonlóan három olyan idénye volt, amelyben három GS-versenyt nyert meg. De csak ő tudta egyedül két egymást követő idényében ezt a hármast produkálni.

Egyedül neki volt négy egymást követő éve két GS-elsőséggel.

Federeren kívül senki sem szerzett öt egyesbeli elsőséget két különböző GS-tornán megszakítás nélkül. Ő 2003 és 2007 között Wimbledonban, illetve 2004 és 2008 között a US Openen nem talált legyőzőre. Ezzel összefüggésben legalább 40 győzelmet aratott sorozatban mindkét tornán. Mind a két helyszínen több mint száz mérkőzést nyert meg hosszú pályafutása során. A Grand Slam-tornákon egyesben 369 mérkőzést nyert meg.

Három szezonban (2006, 2007, 2009) is legalább döntős volt mind a négy Grand Slam-tornán.

Pályafutása során Rafael Nadal és Novak Djokovics számított a legnagyobb két riválisnak. Ők ketten előzik meg Federert a teniszpályán keresett összegeket tekintve. A svájci csillag 130 millió 594 339 dollárt keresett csak a játékkal, s ez „aprópénz” a számára az egyéb bevételeit tekintve, Idén augusztusban jelentette a Forbes, hogy bár Roger Federer már 14 hónapja nem játszik, még mindig a legjobban kereső teniszező, évi (bruttó) 90 millió dolláros bevétellel.

Reklámbevételeinek köszönhetően 39 évesen már túl a teniszpályafutása legjobb szakaszán – 2018-ban nyert utoljára GS-tornát, Ausztráliában – a világ legjobban kereső sportolója lett.

Nyitókép: MTI/EPA/KEYSTONE/Peter Klaunzer