Bejelentette visszavonulását Roger Federer

A húszszoros Grand Slam győztes teniszező a londoni tornát követően visszavonul az aktív tenisztől - jelentette be váratlanul a Twitteren maga a sportági legenda.

A közösségi oldalon közzétett hangüzenetének tanúsága szerint fel kell ismernie azt a pontot, amikor versenyzői karrierjének véget kell érnie. Az üzenetben követői emlékezetébe idézte, hogy az elmúlt három évben sérülések és műtétek képében kellett kihívásokkal szembenéznie.

- fogalmazott.

A 41 éves játékos 24 év leforgása alatt több mint 1500 alkalommal lépett pályára, úgy érzi, a tenisz világa jobban bánt vele, mint amiről valaha álmodhatott.

A döntést keserédesnek nevezte, hiszen egyszerre tudja azt, mennyire jól érezte magát a versenyzők világában, de azt is, hogy nagyon szerencsés lehet azért, mert olyan szinten teniszezhetett, amit sosem gondolt volna, és tovább, mint azt remélte.

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022