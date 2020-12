Hosszú Katinka: most egy kicsit másképp nézek az úszásra

Hosszú Katinka az M4 Sportnak adott interjúban azt mondta: teljesen más motivációval készül a 2021-re halasztott tokiói olimpiára, de minden eddiginél boldogabban.

"Nagyon sokat tanultam az idei évből, nem a versenyek, hanem a szituáció által. Februárban még teljes erővel a tokiói olimpia járt a fejemben. Azért sok mindenen átmentem lelkileg az elmúlt hónapokban. Az idei bizonytalanság, hogy nem volt olimpia, nem voltak meg a konkrét célok és az, hogy honnan, hová haladok, ez félelmetes volt. Talán nem is ez a megfelelő szó, inkább az, hogy kényelmetlen - árulta el a háromszoros olimpiai bajnok úszónő, hozzátette, nehéz volt azzal szembesülnie, hogy nem ő irányítja az úszását, kicsúszott ez is a kezei közül. - Voltak jobb és rosszabb napok, néha örültem, hogy nem kell reggel 5:30-kor felkelni, de előfordult, mikor rossz volt, hogy elmentem a terembe és nem tudtam, hogy miért is vagyok ott, hiszen lehet, hogy hat hónapig vagy akár egy évig nem is versenyezhetek.

Ez a fajta motivációvesztés, az irány nem volt meg nekem, ami eddig mindig. Ez számomra egy nagyon új szituáció volt."

Kiemelte: megtanulta azt, hogy a jelent is nagyon értékelni kell.

"Szintén megtanultam, hogy mennyire luxusélet az élsport és mennyire buborékban élünk mi sportolók. Megtapasztaltam, hogy ez az az életmód, amit élni szeretnék és amit szeretek is. Szerintem emiatt a felkészülésem is jobb lesz, mert nem azt érzem, hogy nekem ezt meg kell csinálnom vagy muszáj úsznom, hanem igazából hálás vagyok azért, hogy ezt kell csinálnom. Most egy kicsit másképp nézek az úszásra" - fejtette ki.

A 31 éves sportoló március óta csak Budapesten, a Nemzetközi Úszóliga (ISL) fordulóin versenyzett október 16-tól november 22-ig, a decemberi országos bajnokságon nem vett részt.

"Az ISL-nek köszönhetően hat hétig nagyon sokat versenyeztem, és láttam, min kell dolgoznom, és milyen fajta munka kell még nekem. Könnyen és egyszerűen összefoglalva:

sok munka kell még, hogy ott legyek, ahol februárban voltam"

- nyilatkozta.

Hozzátette, a márciusi országos bajnokságon biztosan indul, a jövő nyárra halasztott tokiói olimpián pedig a 200 és a 400 méteres vegyesúszás lesz a fő száma.

"A két vegyes biztosan ott lesz a palettán, és majd meglátom, hogyan sikerül a felkészülés, milyen időket tudok úszni, és hogyan alakul a mezőny" - mondta Hosszú, aki karácsony után kezdi a felkészülést a következő idényre.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás