2025. december 10. szerda
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Határozott kormánylépés a Szőlő utca ügyében, érkeznek a smasszerek – itt a rendelet

Infostart

Azonnali hatállyal a rendvédelmi szervek veszik át a javítóintézetek irányítását és fenntartását a 2022-ben kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt – áll a Magyar Közlöny 150. számában.

A mai napon megjelent, egyetlen jelentős kormányrendelet a javítóintézetek állami irányítási struktúrájának azonnali átalakításáról szól. A rendelet 2025. december 10-én, 11 órakor lép hatályba. Magáról az intézkedésről a Kormányinfón részletesen is beszámoltak, számos újságírói kérdésre is válaszolva.

Erről Gulyás Gergely 13 perc 20 másodpercnél kezd el beszélni. A miniszter egyértelműsíti, hogy a Szőlő utcai intézmény "nem egy árvaház", hanem fiatalkorúak börtöne, ahol 57 fogvatartott van.

A nevelőintézeteket mostantól a rendőrség felügyelete alá rendelik.

Itt utalt arra, (nagyjából fél 9-kor), hogy ez a döntés még ma hatályba lép. Így is történt, a Magyar Közlönyben már 10 óra előtt megjelent.

A kormány minden fiatal elleni erőszakot elutasít még akkor is, ha büntetett fiatalokkal szemben történik - tette még hozzá Gulyás Gergely.

A büntetés-végrehajtás látja el a felügyeletet

A változás értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka veszi át a javítóintézetek irányításának teljes felelősségét, eltérve a korábbi törvényi szabályozástól.

A közlönyben úgy fogalmaznak: „A javítóintézetek irányítását a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el, a javítóintézetek fenntartásáról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik.”

A rendvédelmi jelenlét további célja a dolgozók folyamatos tájékoztatása a jogszerű bánásmódról és intézkedésekről, valamint a javítóintézeti ellátottak zavartalan beszámolásának biztosítása az esetleges jogsértésekről.

