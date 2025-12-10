ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 10. szerda
Forint pénz
Nyitókép: Pixabay

Adómentesség: jó hírt közölt a NAV

Infostart / MTI

Tovább emelkedik az alanyi adómentesség határa

Több lépcsőben emelkedik az alanyi adómentesség éves bevételi korlátja. A jelenlegi 18 millió forintos felső határ 2026-ban 20 millió, 2027-ben 22 millió, 2028-ban pedig 24 millió forintra nő. A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) - hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az alanyi adómentességgel a kisebb forgalmú vállalkozások amellett, hogy mentesülnek az áfa felszámítása és befizetése alól, bevallást sem kell beadniuk, így csökkennek az adminisztrációs terhek is.

A NAV ismertette: 2026-ra akkor választható alanyi adómentesség, ha a vállalkozás 2025-ben és várhatóan 2026-ban sem lépi át a 20 millió forintos bevételi határt. Aki 2026 év közben kezdi meg működését, arra időarányosan vonatkozik a keret. A mentességet az is választhatja, aki 2024-ben ugyan meghaladta a korábbi 12 milliós értékhatárt, vagy 2025-ben a 18 milliós értékhatárt, de az új, 20 millió forintos határt 2025-ben nem lépte át, és várhatóan 2026-ban sem fogja - tájékoztatott a hivatal.

A feltételeknek megfelelő, már most alanyi mentes, több mint 870 ezer kisvállalkozónak nincs teendője, az alanyi adómentességet újonnan választóknak pedig december 31-ig kell nyilatkozniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), amit legegyszerűbben az ONYA-ban tehetnek meg - közölte a NAV.

