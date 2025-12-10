ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
A siófoki Balaton-makett a felújítás után.
Nyitókép: Syrius-Tech Zrt.

Megmentették a Balatont

Infostart

Sikerült megmenteni a siófoki Balaton-makettet. Csúcstechnológia oldotta meg a 750 kilós szerkezet műszaki problémáit.

A felújítás után visszatért eredeti helyére a siófoki kikötő kedvelt látványossága. A Balatont ábrázoló, vízkeringető rendszerrel ellátott, monumentális fémmakett megmentését egy miskolci cég különleges műszaki megoldása tette lehetővé.

A betonba süllyesztett, rozsdamentes acélból készült szerkezetnél az eredeti kivitelezés során felmerült problémák, és a rendszeres vízszivárgás miatt volt szükség javításra. A feladatra olyan specialistát kerestek, aki rendelkezik a rendkívül érzékeny munkához szükséges technológiával. A hiba elhárítását így kézi lézerhegesztéssel lehetett megoldani – olvasható a Syrius-Tech Zrt. közleményében.

„Ez a feladat igazi technológiai kihívás volt. A hagyományos eljárások, a nagy hőbevitel miatt, elkerülhetetlenül deformálták volna a réteges, vékony fémanyagot, ami a műtárgy teljes pusztulásához vezetett volna. A lézerhegesztés precíziós, alacsony hőterhelésű technológiája volt az egyetlen út a sikerhez” – mondta el Toma Zoltán, a felújítást végző Syrius-Tech Zrt. vezérigazgatója.

A nagy súlyú műtárgyat ki kellett emelni a kikötőből, ahonnan egy zárt csarnokba szállították. Itt került sor a több napon át tartó rendkívül precíz, lézeres áthegesztésre. Ezzel a technológiával megszüntették az összes hegesztési hibát és szivárgási pontot.

A beavatkozás eredményeként a Balaton-makett visszakerült eredeti helyére, a siófoki mólóra, ahol elvégezték az előzetes vízpróbát is, és várhatóan tavasztól működés közben is megcsodálhatják majd a látogatók.

A Balaton-makett egy komplex, térképészetileg hiteles, rozsdamentes acélból készült működő műtárgy, amelyen tanulmányozható a siófoki zsilip működési mechanizmusa is.

A 2023-ban elkészült műszaki attrakció megálmodója a balatoni zsiliprendszer nagyszabású felújítását is tervező Korompay Attila és a Térhálózat Design Kft. volt, a műszaki megvalósítás terveinek elkészítése pedig Kenyeres Gábor műszaki tervező nevéhez fűződik.

A 4 méterszer 1,5 méter alapterületű makett súlya mintegy 750 kilogramm. A műtárgy 219 egyedi darabból áll össze. A vártnál nagyobb vízhozam és az időjárás okozta károk miatt idén szükségessé vált a felújítás.

A kivitelezéssel megbízott Syrius-Tech Zrt. magyar cégként több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a hegesztés-és vágástechnikai szolgáltatások területén.

