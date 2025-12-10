Csúcsmasinákat kapott a Városmajori Szívklinika

Merkely Béla, az egyetem rektora köszöntőjében úgy fogalmazott: a berendezések azt a legfontosabb küldetést szolgálják, hogy a legfejlettebb orvosi technológiák mindenki számára elérhetővé váljanak a gyógyításban, ezzel együtt pedig segítsék a kutatást és az oktatást.

A városmajori klinikát az egyetem zászlóshajójának nevezve a rektor azt mondta: az intézmény évek óta a világ legjobb ötven szívgyógyászati centruma között van, az US News felsőoktatási ranglistán a 35. helyen áll.

Ismertetése szerint a most átadott CT- és MR-berendezés a Siemens vállalat legújabb fejlesztése; a CT-készülék az országban a második csúcskategóriás fotonszámláló detektoros berendezés, amely - szavai szerint - forradalmasíthatja az ellátást a gyorsaság, a diagnosztikai pontosság és a sugárdóziscsökkentés területén.

Az MR-készülék szintén a jelenleg elérhető legkorszerűbb berendezés közé tartozik, segíti a szívizom- és az érrendszeri betegségek korai felismerését, a kórképek pontosabb megkülönböztetését és a műtéti terv megalapozását, alátámasztását - mondta.

A rektor szerint a két berendezéssel az éves mintegy hatezer CT- és négyezer MR-vizsgálat dupláját tudják majd elvégezni. A nemrég átadott új diagnosztikai tömbbel és a nagy értékű eszközberuházással a klinika Európa legfejlettebb kardiovaszkuláris "szupercentrumként" fog működni - emelte ki Merkely Béla.

A két berendezés megvásárlását a magyar állam és az egyetem között fennálló közfeladat-finanszírozási támogatási szerződés tette lehetővé; a CT-berendezés 1,3 milliárd forintba, az MR-készülék 514 millió forintba került.