Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnokát a Kyiv Independent idézi, amely szerint „katonáik elkezdték visszafoglalni Pokrovszkot”.

Állítása szerint, miután novemberben majdnem teljesen elvesztették a várost, azóta 13 négyzetkilométert – vagyis a város majdnem felét – visszafoglalták az orosz erőktől.

Szirszkij hozzátette, hogy a várostól 5–7 kilométerre lévő, külterületi pozíciókat feladták, mivel ott nem tudtak „effektív védelmet” biztosítani, de hangsúlyozta, hogy sem Pokrovszkot, sem Mirnohradot nem kerítették be az oroszok – írja a portfolio.hu.

Ezzel szemben több online térkép és orosz forrás más helyzetet mutat be. A LiveUAMap térképe szerint Pokrovszk körülbelül 90 százalékát ellenőrzik az oroszok. A térkép szerint Mirnohrad pedig majdnem teljesen be van kerítve, leszámítva egy szűk, mintegy 2 kilométeres sávot nyugati irányban.

Arról már nem is beszélve, hogy Oroszország szerint a várost már két hete teljes egészében elfoglalták.