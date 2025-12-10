ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda Judit
Ukrán katonák Pokrovszk körzetében, a fronton.
Nyitókép: X / Azov Army

Ellentámadásba mentek át az ukránok Pokrovszknál

Infostart

Ellentmondásos jelentések érkeznek Pokrovszk városának ellenőrzéséről. Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnoka szerint visszafoglaltak 13 négyzetkilométernyi területet, míg orosz források és online térképek szerint a város nagy része orosz ellenőrzés alatt áll.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán haderő főparancsnokát a Kyiv Independent idézi, amely szerint „katonáik elkezdték visszafoglalni Pokrovszkot”.

Állítása szerint, miután novemberben majdnem teljesen elvesztették a várost, azóta 13 négyzetkilométert – vagyis a város majdnem felét – visszafoglalták az orosz erőktől.

Szirszkij hozzátette, hogy a várostól 5–7 kilométerre lévő, külterületi pozíciókat feladták, mivel ott nem tudtak „effektív védelmet” biztosítani, de hangsúlyozta, hogy sem Pokrovszkot, sem Mirnohradot nem kerítették be az oroszok – írja a portfolio.hu.

Ezzel szemben több online térkép és orosz forrás más helyzetet mutat be. A LiveUAMap térképe szerint Pokrovszk körülbelül 90 százalékát ellenőrzik az oroszok. A térkép szerint Mirnohrad pedig majdnem teljesen be van kerítve, leszámítva egy szűk, mintegy 2 kilométeres sávot nyugati irányban.

Arról már nem is beszélve, hogy Oroszország szerint a várost már két hete teljes egészében elfoglalták.

Külföld    Ellentámadásba mentek át az ukránok Pokrovszknál

oroszország

ukrajnai háború

pokrovszk

