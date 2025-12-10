ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
Nyitókép: Pixabay

Döbbenetes eredmények: magántraffipaxok is mérnek a magyar utakon

Infostart

Cégek kezdtek pénzt fektetni sebességmérők vásárlásába és felállításába, hogy megvédjék az autóval munkába járó dolgozóikat.

A Valeo Power Division egy 800 fős járműipari cég, a gyár a balesetveszély szempontjából jól ismert Veszprém és Csopak közötti út mellett működik. Az üzem területéről való kihajtás sokszor igen kockázatos a gyorshajtók és a szabálytalanul előzők miatt.

A vállalat vezetése ezért szerződést kötött a vármegyei rendőrséggel, és kifizetett egy út mellé telepített traffipaxot, amelynek költsége 25 ezer euró volt.

A cég egyik vezetője a vezess.hu kérdésére elmondta: „Egyszer a besoroló sávban haladtam, amikor egy személyautó a kanyarodó-, illetve besoroló sávot figyelmen kívül hagyva előzött. Csak a jó féknek köszönhető, hogy nem tolt be egy teherautó alá. Ezzel a telepítéssel azt szeretnénk elérni, hogy ne kerüljön még egy kereszt a már meglévő mellé.”

Sok más helyi céggel együtt a Valeo is a Videoton Ipari Parkban működik, rajtuk kívül többeket érintett éveken át, hogy a bejárat előtti útszakasz balesetveszélyes, főleg a főútra balra kanyarodók számára. Az előttük húzódó 73-as úton Csopak (Balatonfüred) irányából „sokan nem lassítanak le a 70-es tábla szerinti sebességre, gyakran ’kihasználják’ a kanyarodó, illetve besoroló sávot és szabálytalanul előznek”.

Az ország nyugati felén, Pinkamindszent közelében is „kinőtt” egy traffipax a földből, ott egy 30 fős cég telephelye található, ám a vállalkozás megközelítése, illetve elhagyása itt szintén kockázatos közlekedési szituációkat eredményezett, ezért kifizették a telepített sebességmérő költségét a rendőrségnek.

Mindkét vállalatnál arról számoltak be, hogy a telepített traffipaxok csodát tettek már az első napon.

A pinkamindszentiek egyenesen úgy fogalmaztak, hogy az eredmény döbbenetes, pozitív értelemben.

