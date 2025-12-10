Megszűnik egy sportportál, a korábbi cikkek sem elérhetők

A 2022 őszén indult Sportal.hu tartalma már elérhetetlen. A Ringier Sports Media Group szerdán kiadott angol nyelvű közleményében hangsúlyozta, hogy a lépés kizárólag a Sportal.hu működését érinti, és annak platformon belüli, strukturált leépítésével jár.

Az RSMG aláhúzta, hogy a döntésnek nincs köze a Ringier AG magyarországi médiaportfóliójának (Blikk, Kiskegyed, Glamour stb.) nemrégiben történt, kormányközeli Indamediának történő eladásához, mivel a média- és sportmédiatevékenységek stratégiailag és operatívan is független üzletágak a Ringier Csoporton belül.

A Media1.hu már hónapokkal ezelőtt megszellőztette a megszűnés hírét, amit a Ringier akkor még tagadott.

A döntés hivatalos indoklása a stratégiai portfólió felülvizsgálat és a piaci körülmények mérlegelése.

A Sportal.hu munkatársait már értesítették a döntésről. Az RSMG közleménye szerint elkötelezettek amellett, hogy minden érintett kollégát tisztelettel és felelősségteljesen kezeljenek, biztosítva a folyamat méltányosságát és jogszabályoknak való megfelelését.