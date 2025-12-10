Wéber Gábor: Max Verstappen akkor marad a Red Bullnál, ha övék lesz a legjobb autó

A 82 éves szakember hétfőn, egy nappal a világbajnoki szezont követően tárgyalt az istálló elöljáróival, a Red Bull pedig kedd délután közölte hivatalosan, hogy Helmut Marko nem tölti ki 2026 végéig szóló szerződését, hanem az év végén befejezi munkáját. Max Verstappen, a csapat négyszeres világbajnoka nem tudta megvédeni címét, és a második helyen zárt a pontversenyben.

„A Red Bull vezetése úgy döntött, hogy megválik a korábbi sikerkovácsoktól” – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a Forma-1-es kommentátor. Wéber Gábor emlékeztetett, hogy Adrian Newey 19 év után hagyta el az istállót, és márciusban az Aston Martinhoz szerződött, júliusban menesztették Christian Horner csapatfőnököt, ezek után „kapta meg a selyemzsinórt” Helmut Marko.

A Red Bull nagy sikerkorszakának három főszereplője már nem lesz ott 2026-tól a csapatnál.

Max Verstappen egyenlőre marad, a szakkommentátor szerint a csapat érdeke, hogy a négyszeres világbajnok hosszabb távon töltse ki szerződését.

„2026-ban nem jár le a szerződése, várhatóan a következő átmeneti évben megvárja, hogy az új szabályrendszerben kié lesz a legjobb versenyautó” – magyarázta.

Wéber Gábor úgy látja, hogyha a Red Bull ismét versenyben lesz a világbajnoki címért, akkor marad a csapatával, ellenben ha hátrányba kerülnek a többi riválissal szemben, akkor Verstappen kiutat fog keresni, és saját magának választ új istállót, hiszen a piacot a holland irányítja.

„Bárhová mehet, mindenhol nyitott ajtók várják, kivéve a McLarent, náluk a pilótapáros fixen bevált. A Ferrari és a Mercedes is szóba jöhet, feltéve, ha jobban szerepelnek a Red Bullnál” – véli a szakértő.

