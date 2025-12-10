ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Las Vegas-i Nagydíjának idõmérõ edzésén 2024. november 22-én. A futamot november 23-án rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Wéber Gábor: Max Verstappen akkor marad a Red Bullnál, ha övék lesz a legjobb autó

InfoRádió

Világbajnoki cím nélkül zárt szezon után távozik a Red Bull kötelékéből Helmut Marko tanácsadó, akinek az elmúlt évtizedekben több területen is meghatározó szerepe volt. Wéber Gábor, Formula-1-es kommentátor az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában kiemelte, hogy több szakember távozása után új korszak kezdődik az osztrák istállónál. Wéber Gábor szerda este 6-kor lesz a műsor vendége.

A 82 éves szakember hétfőn, egy nappal a világbajnoki szezont követően tárgyalt az istálló elöljáróival, a Red Bull pedig kedd délután közölte hivatalosan, hogy Helmut Marko nem tölti ki 2026 végéig szóló szerződését, hanem az év végén befejezi munkáját. Max Verstappen, a csapat négyszeres világbajnoka nem tudta megvédeni címét, és a második helyen zárt a pontversenyben.

„A Red Bull vezetése úgy döntött, hogy megválik a korábbi sikerkovácsoktól” – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a Forma-1-es kommentátor. Wéber Gábor emlékeztetett, hogy Adrian Newey 19 év után hagyta el az istállót, és márciusban az Aston Martinhoz szerződött, júliusban menesztették Christian Horner csapatfőnököt, ezek után „kapta meg a selyemzsinórt” Helmut Marko.

A Red Bull nagy sikerkorszakának három főszereplője már nem lesz ott 2026-tól a csapatnál.

Max Verstappen egyenlőre marad, a szakkommentátor szerint a csapat érdeke, hogy a négyszeres világbajnok hosszabb távon töltse ki szerződését.

„2026-ban nem jár le a szerződése, várhatóan a következő átmeneti évben megvárja, hogy az új szabályrendszerben kié lesz a legjobb versenyautó” – magyarázta.

Wéber Gábor úgy látja, hogyha a Red Bull ismét versenyben lesz a világbajnoki címért, akkor marad a csapatával, ellenben ha hátrányba kerülnek a többi riválissal szemben, akkor Verstappen kiutat fog keresni, és saját magának választ új istállót, hiszen a piacot a holland irányítja.

„Bárhová mehet, mindenhol nyitott ajtók várják, kivéve a McLarent, náluk a pilótapáros fixen bevált. A Ferrari és a Mercedes is szóba jöhet, feltéve, ha jobban szerepelnek a Red Bullnál” – véli a szakértő.

A teljes interjú ma este hat óra után az InfoRádió Aréna című műsorában hallható.



forma-1

red bull

max verstappen

wéber gábor

inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Nobel Peace Prize winner will be in Oslo but won't make awards ceremony

Nobel Peace Prize winner will be in Oslo but won't make awards ceremony

Venezuelan opposition leader María Corina Machado, who lives in hiding, is reportedly safe and on her way to Oslo.

