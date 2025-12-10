Csütörtökön debütál az első országos üzletláncnál a qvik-fizetés

A kiskereskedelmi hálózatok közül elsőként a Praktiker lánc üzleteiben válik országosan elérhetővé a magyar fejlesztésű qvik mobilfizetési megoldás, amely csütörtöktől a társaság teljes hálózatában, 23 egységében lesz használható – jelentette be Flórián László, a Praktiker vezérigazgatója hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.

Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalomért, készpénzlogisztikáért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, a Magyar Nemzeti Bank célja a digitális fizetési megoldások népszerűsítésével, hogy csökkenjen a pénzforgalom összköltsége, ami nemzetgazdaságilag is kimutatható előnyökkel jár. A vevőknek a qvik fizetés ingyenes, a kereskedők számára a kártyás fizetésekhez képest alacsonyabb költséggel jár.

Felidézte, hogy a jegybanknál folyamatosan dolgoznak a pénzügyi infrastruktúra megújításán, amire jó példa az azonnali fizetések 2020-as bevezetése, ezen keresztül tavaly már több mint 200 millió ilyen tranzakciót indítottak Magyarországon. E folyamat része a qvik fizetés, amely hazai fejlesztésű, megbízhatóan működő digitális mobilfizetési megoldás. A jegybank célja, hogy a következő években kiépüljön ez az ökoszisztéma, és pár éven belül mindenhol lehessen qvikkel fizetni.

Ezt már több mint 30 ezer, főleg online boltban lehet használni, most a fizikai bolthálózatok követhetnek. A jegybank várakozása szerint jövő év első felében a qvik fizetést további két-három kereskedelmi láncnál is bevezethetik – tette hozzá.

Al-Absi Gáber Seif, a SimplePay Zrt. vezérigazgató-helyettese kifejtette: több mint egy évvel az indulás után már 1 milliónál is több qvik fizetési tranzakciót regisztráltak, és több területen már 10 százalék körül penetrációt értek el.

A gyakorlatban a qvik mobilfizetés fizikai, bolti környezetben úgy néz ki, hogy a pénztárgép vagy a bankkártyaterminál kijelzőjén megjelenő qvik fizetési opció kiválasztása után megjelenik egy QR-kód, amit mobiltelefonnal kell beolvasni, majd jóváhagyni.

Bessenyei Attila, a kasszarendszerek integrációját biztosító Laurel Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 2017 óta működnek együtt a barkácslánccal, az új elektronikus fizetési rendszer bevezetése a Praktiker bolti hálózatában mérföldkő volt ebben. A qvik fizetés és a hozzá kapcsolódó grafikus vevőkijelzők bevezetésével a Praktiker újabb lépést tett az e-nyugta megfelelés irányába.

Flórián László kiemelte: a Praktiker 1998 óta van jelen a magyar piacon, 2016 óta a Wallis Csoport tulajdonban áll, hat fővárosi és Budapest környéki, valamint 17 vidéki lokációval, 1500 munkavállaóval működik és az elmúlt két évben három új áruházat nyitottak.

A Praktiker 15 éve indította el a webáruházát, amely mára 10 milliárd forintos forgalommal piacvezető a barkácspiacon. A webshopban augusztusban elindított qvik fizetési megoldás novemberben a forgalom közel 9 százalékát adta – közölte az MTI kérdésére.