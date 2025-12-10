ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.21
usd:
328.81
bux:
108336.15
2025. december 10. szerda Judit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Három nagy hím kardszárnyú delfin úszkál együtt egy halászhajó közelében.
Nyitókép: Getty Images

Ritka felvételen, ahogy egy delfincsapat végez fehér cápákkal

Infostart

Kitépik kalóriában gazdag májukat, majd megosztják egymással a zsákmányt.

Csapatnyi kardszárnyú delfin vett üldözőbe, majd tépte ki a máját fiatal fehér cápáknak a Kaliforniai-öbölben. A vadászatról felvétel is készült, ezzel ez mindössze a második alkalom, hogy emberek szemtanúi voltak egy ilyen interakciónak – idézi a National Geographic cikkét a 24.hu.

A megörökített eset azért is különleges, mert a képkockákon világosan látni, amint a kardszárnyú delfinek megosztják egymással a megszerzett zsákmányt. Az ezt a viselkedést bemutató dokumentációk meglehetősen ritkának számítanak. A videón szereplő vadászat mintegy 30 percig tartott, ez idő alatt a csorda két fehér cápával végzett.

A fehér cápák még fiatalon is mintegy 2 méter hosszú, veszélyes ragadozók, ezért elkapásuk nem könnyű feladat. A kardszárnyú delfinek azonban elképesztően ügyes vadászok, amelyek ráadásul kiválóan tudnak csapatban dolgozni, így egy magányos cápának esélye sincs ellenük – olvasható egybek mellett.

A vadászatról készült felvétel itt tekinthető meg.

Kezdőlap    Tudomány    Ritka felvételen, ahogy egy delfincsapat végez fehér cápákkal

cápa

fehér cápa

kardszárnyú delfin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lakossági energiatárolási pályázatot hirdet a kormány, 80 százalékos támogatással
Kormányinfó élőben

Lakossági energiatárolási pályázatot hirdet a kormány, 80 százalékos támogatással
Szokatlan időpontban, szerda reggel 8 órától tájékoztatta a közvéleményt a kormány hétközi döntéseiről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter Kormányszóvivő. A kancelláriaminiszter rendkívüli pályázati lehetőséget hirdetett meg a lakossági napelemekkel kapcsolatban. Közölték a reptéri gyorsvasút építésének ütemezését is. A Szőlő utcai intézetet Gulyás Gergely fiatalkorúak börtönének nevezte, amely ezennel rendőri irányítás alá kerül.
 

Bejelentés: a rendőrség felügyelete alá kerülnek a Szőlő utcai és hasonló intézetek

Rendhagyó nap az Országgyűlésben

VIDEÓ
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.10. szerda, 18:00
Steigervald Krisztián
generációkutató
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újra megjelentek a tüzifacsalók Magyarországon

Újra megjelentek a tüzifacsalók Magyarországon

Tűzifával kapcsolatos csalásokra figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih): a jogszerűtlen hirdetéseket közzétevő, a vásárlókat súlyosan megkárosító csalók már az E.ON Zrt-t és állami erdőgazdaságok nevét is felhasználják, hogy elnyerjék az emberek bizalmát - írja az MTI.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hivatalos, mostantól ez Magyarország legolcsóbb új autója: ledobta a bombát a gyártó, indulhat az offenzíva?

Hivatalos, mostantól ez Magyarország legolcsóbb új autója: ledobta a bombát a gyártó, indulhat az offenzíva?

A Volkswagen Magyarország bejelentette, hogy 2025. december 9-től a Volkswagen Polo 5 980 000 forintos indulóárral elérhető.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Sperm from donor with cancer-causing gene was used to conceive almost 200 children

Sperm from donor with cancer-causing gene was used to conceive almost 200 children

Some children have already died and only a minority who inherit the mutation will escape cancer in their lifetimes.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 10. 08:55
Nagyítóval nézne rá a Google-ra az EU
2025. december 10. 07:14
Csúcsmasinákat kapott a Városmajori Szívklinika
×
×
×
×