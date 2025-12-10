Ritka felvételen, ahogy egy delfincsapat végez fehér cápákkal

Csapatnyi kardszárnyú delfin vett üldözőbe, majd tépte ki a máját fiatal fehér cápáknak a Kaliforniai-öbölben. A vadászatról felvétel is készült, ezzel ez mindössze a második alkalom, hogy emberek szemtanúi voltak egy ilyen interakciónak – idézi a National Geographic cikkét a 24.hu.

A megörökített eset azért is különleges, mert a képkockákon világosan látni, amint a kardszárnyú delfinek megosztják egymással a megszerzett zsákmányt. Az ezt a viselkedést bemutató dokumentációk meglehetősen ritkának számítanak. A videón szereplő vadászat mintegy 30 percig tartott, ez idő alatt a csorda két fehér cápával végzett.

A fehér cápák még fiatalon is mintegy 2 méter hosszú, veszélyes ragadozók, ezért elkapásuk nem könnyű feladat. A kardszárnyú delfinek azonban elképesztően ügyes vadászok, amelyek ráadásul kiválóan tudnak csapatban dolgozni, így egy magányos cápának esélye sincs ellenük – olvasható egybek mellett.

A vadászatról készült felvétel itt tekinthető meg.