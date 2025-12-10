ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 10. szerda
Nyitókép: Pixabay

Felforgatja az autópiacot a Donald Trump által is támogatott javaslatcsomag

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai elnök jelentősen enyhíteni kívánja a gépjárművek üzemanyag-fogyasztási előírásait az Egyesült Államokban, 2028-tól pedig megszüntetné az emissziós kreditek kereskedelmét a gyártók között.

Donald Trump amerikai elnök támogatja az amerikai Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal javaslatát, amely szerint 2031-re a gépjárműgyártók flottaszintű átlagos üzemanyag-hatékonysági követelményét 50-ről 34 mérföld/gallonra csökkentenék.

A mai fogyasztási átlag Amerikában, átszámítva, körülbelül 9 liternek felel meg 100 kilométerre, és bár a rendelet szerint ez egy kicsit tompul, 7,2 liter/100 kilométerre, de nem annyira, mint az eredeti terv volt.

„Most 9 literes fogyasztás körül járnak az amerikai autómárkák átlagosan, amit le kellett volna szorítani 5 liter körülre, és most megállapodtak a szigorítás enyhítésében, hogy 7 liter/100 kilométer körüli lesz a cél 2031-re” – összegezte a rendelkezést Széchenyi Gábor, Az Autó című szaklap főszerkesztője az InfoRádióban.

Az ok a munkahelyek megtartása, nagyon hasonlóan ahhoz, amit Európában is látunk – mondta, hozzátéve, hogy egész egyszerűen nem fejlődik elég gyorsan az elektromos autók piaca. Több nagy amerikai autógyártó cég vezetője is azt nyilatkozta, hogy

ha tartaniuk kell az eredeti célt, akkor gyárakat kell bezárni és embereket kell elbocsátani

– valószínűleg ez állhat Donald Trump döntésének hátterében.

Az autógyártók 2031-ig 35 milliárd dollárt takarítanának meg így: a GM 8,7 milliárd, a Ford és a Stellantis több mint 5 milliárd dollárt spórolna az autopro.hu cikke szerint. Iparági becslések szerint a javasolt új szabályozás 930 dollárral mérsékelné az autók gyártási költségét, de 2050-ig körülbelül 100 milliárd gallonnal növelné az üzemanyag-fogyasztást, és körülbelül 5 százalékkal növelné a szén-dioxid-kibocsátást.

Az Egyesült Államok elnöke azt is bejelentette, hogy 2028-tól megszüntetné az emissziós kreditek kereskedelmét a gyártók között.

A szabályozás a jelenlegi formájában nem tesz különbséget elektromosautó-gyártók vagy részben elektromosautó-gyártók között, tehát a kibocsátási kvóta a villanyautókat gyártó és forgalmazó cégekre ugyanúgy érvényes, mint az azokat nem gyártókra. Ezek a cégek,

például a Tesla, vagyonokat keresnek azzal, hogy mivel szabályozási szempontból nulla emissziós autókat gyártanak, de gyártási szempontból nyilván nem nulla emissziósak ezek, de ezt az emissziót el tudják adni

azoknak a gyártóknak, akik viszont belső égésű autókat építenek. Ez, ha nem is illegális, azért morálisan elég furcsa – mondta Széchenyi Gábor, Az Autó című szaklap főszerkesztője az InfoRádióban.

Amerikai környezetvédők és demokrata politikusok ugyanakkor éles kritikával reagáltak a javaslatra.

KAPCSOLÓDÓ HANG

donald trump

üzemanyag

emissziós kereskedelem

