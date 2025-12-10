A budapesti Morrison's 2 szórakozóhelyen történt tragikus eset után megszólalt a gyanúsított édesapja is, aki elárulta a Blikknek, hogy a 28 éves fia néhány éve költözött Erdélyből Magyarországra menyasszonyával, akivel közös, ötéves kisfiukat nevelték szeretetben.

Elmondása szerint a családban soha nem történt még hasonló eset és a férfit sem ilyennek nevelték. Arról is beszámolt, hogy a nyáron tragédia érte a családot, ugyanis autóbalesetben elhunyt a gyanúsított édesanyja és súlyosan megsérült a kisfia is. A történtek nagyon megviselték a férfit, aki a baleset után sokáig senkivel sem beszélt, teljesen magába zárkózott.

Az apa arról is beszélt, hogy fia őrizetbe vételéről másnap, vasárnap értesült a rendőröktől, de először nem akarta elhinni a hírt. Bár vele személyesen azóta sem tudott beszélni, párjától megtudta, hogy a fiún sérülések voltak: egyik szeme erősen be volt dagadva, és bordasérüléseket is szenvedett, amelyeket állítása szerint a biztonsági őrök okozhattak.

„Fogalmam sincs, miért fordulhatott ki ennyire magából a fiam, aki korábban senkinek sem ártott. Csak arra tudok gondolni, hogy a nemrég elhunyt édesanyját szidhatták, mást elképzelni sem tudok. Nem szokott ő ilyen agresszív lenni. Bocsánatot kérek a fiam áldozatának családjától” – mondta az édesapa a lapnak.