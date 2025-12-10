Kiemelt bérezéssel autószerelőt keres a Legfőbb Ügyészség

Az állásra jelentkező személy jogállására és az illetmény megállapítására vonatkozóan a legfőbb ügyészről, az ügyészekről és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak - írja az ügyészség.

Főbb feladatok és elvárások

A leendő munkatárs feladatai közé tartozik a Legfőbb Ügyészség gépjárműparkjának javítása és időszakos szervizeinek elvégzése, a gépjárművek mozgatása a telephelyek között, valamint az útközben meghibásodott járművek helyszíni javítása és mentése.

Az állás betöltéséhez elvárt feltételek

Minimum „B” kategóriás vezetői engedély.

Szakirányú iskolai végzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlat.

Önálló, megbízható és precíz munkavégzés.

Magyar állampolgárság.

Előnyt jelent a gépjármű-diagnosztikában szerzett, valamint a Volkswagen (VW) csoport gépjárműveinek javításában szerzett tapasztalat.

A jelentkezéseket 2025. december 24-ig várják a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatóságára.