Close up hands of unrecognizable mechanic doing car service and maintenance.
Nyitókép: standret/Getty Images

Kiemelt bérezéssel autószerelőt keres a Legfőbb Ügyészség

Infostart

A Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatósága határozatlan időre munkatársat keres autószerelői álláshely betöltésére a Műszaki Igazgatóság Gépjármű Üzemeltetési Csoportjába. Az álláshely betöltése kiemelt bérezéssel történik.

Az állásra jelentkező személy jogállására és az illetmény megállapítására vonatkozóan a legfőbb ügyészről, az ügyészekről és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény rendelkezései az irányadóak - írja az ügyészség.

Főbb feladatok és elvárások

A leendő munkatárs feladatai közé tartozik a Legfőbb Ügyészség gépjárműparkjának javítása és időszakos szervizeinek elvégzése, a gépjárművek mozgatása a telephelyek között, valamint az útközben meghibásodott járművek helyszíni javítása és mentése.

Az állás betöltéséhez elvárt feltételek

  • Minimum „B” kategóriás vezetői engedély.
  • Szakirányú iskolai végzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlat.
  • Önálló, megbízható és precíz munkavégzés.
  • Magyar állampolgárság.

Előnyt jelent a gépjármű-diagnosztikában szerzett, valamint a Volkswagen (VW) csoport gépjárműveinek javításában szerzett tapasztalat.

A jelentkezéseket 2025. december 24-ig várják a Legfőbb Ügyészség Gazdasági Főigazgatóságára.

