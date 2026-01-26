ARÉNA - PODCASTOK
Politics, Markets and EU Gas Supply Security. Chemical pipeline networks and infrastructure in Europe
Nyitókép: Leestat/Getty Images

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az orosz gázimport fokozatos betiltását előíró uniós rendeletet – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Orbán Viktor szerint az ukrán kormány be akar avatkozni a magyar választásokba. Minnesotába küldi a határőrizet megerősítéséért felelős kormányzati illetékest az amerikai elnök.

Elfogadta az Európai Unió Tanácsa az orosz gázimport fokozatos betiltását előíró uniós rendeletet. A szabályozás értelmében az orosz vezetékes gáz és LNG behozatala tilos lesz az EU-ban. A teljes tilalom az LNG-import esetében 2027 elejétől, a vezetékes gáz esetében 2027 őszétől lép életbe. A szabályok megsértése esetén a szankciók magánszemélyeknél 2,5 millió euróig, vállalatoknál pedig 40 millió euróig terjedhetnek. A tagállamoknak március 1-jéig nemzeti terveket kell kidolgozniuk a gázellátás diverzifikálására.

Az Európai Bíróságon támadja meg Magyarország az orosz gáz importját 2027-től megtiltó rendeletet – erősítette meg a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebookon úgy fogalmazott: a brüsszeli eljárás egy nyilvánvaló szankció, amelynek elfogadása csak egyhangúsággal történhetett volna meg. Előzőleg a külgazdasági és külügyminiszter is arról beszélt, hogy a szabályozást jogi csalással fogadták el, ezért Magyarország az orosz kőolaj és földgáz vásárlásának tiltásról szóló rendelet megsemmisítését kéri az Európai Bíróságtól.

A Mol 900 millió és 1 milliárd euró közötti áron vásárolja meg a szerb NIS olajvállalat többségi részesedését az orosz Gazpromnyeftytől – árulta el Aleksandar Vučić szerb elnök a Blic TV-nek adott nyilatkozatában. Az ügylet lezárásához az illetékes amerikai szervezet, valamint a szerb állami és regionális hatóságok jóváhagyása is szükséges. A felek március 31-ig tervezik aláírni a végleges adásvételi szerződést.

Jóváhagyta további nyolc tagállam védelmi beruházási tervét a SAFE keretében az Európai Bizottság. A testület folytatja a többi tagállam, köztük Magyarország tervének értékelését is. A SAFE program lehetővé teszi, hogy az országok kedvező feltételekkel, hosszú távú hitelekhez jussanak, amelyek révén sürgősen növelhetik katonai felkészültségüket és korszerű védelmi eszközöket szerezhetnek be.

Bekéretik Ukrajna magyarországi nagykövetét az ukrán politikai vezetők utóbbi napokban tett kijelentései miatt - közölte a kormányfő. Orbán Viktor ezt azzal indokolta, hogy a múlt héten több vezető ukrán politikus, közük Volodimir Zelenszkij elnök is sértő és fenyegető üzeneteket fogalmazott meg a magyar kormánnyal szemben. A magyar miniszterelnök a nemzetbiztonsági szervezetekre hivatkozva azt állítja, hogy a történtek egy összehangolt ukrán intézkedés-sorozatba illeszkednek, amelyekkel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba.

Ezen a héten indul a nemzeti petíció postázása - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvéghi Balázs megismételte: három kérdésben lehet véleményt nyilvánítani. Nemet lehet mondani Ukrajna további finanszírozására, a rezsiárak háború miatti emelésére és Ukrajna európai uniós tagságára.

A Demokratikus Koalíció jelöltjeként indul Jakab Péter Miskolcon és környékén az országgyűlési választásokon. Dobrev Klára pártelnök országjárásának kazincbarcikai állomásán jelentette be, hogy a Jobbik korábbi és a Nép Pártján jelenlegi elnöke a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1. számú választókerületében indul a DK jelöltjeként.

Megtalálták az utolsó izraeli túsz maradványait a Gázai övezetben. Ez a fejlemény utat nyithat a gázai háborút lezáró fegyverszünet következő szakaszához. Az izraeli hadsereg nagyszabású műveletet folytatott egy kelet-gázai temetőben a 24 éves törzsőrmester maradványainak felkutatása érdekében. A húsz pontból álló fegyverszüneti terv következő szakasza egy nemzetközi stabilizációs erő létrehozását, egy átmeneti palesztin kormány megalakítását és a Hamász lefegyverzését írja elő.

Minnesotába küldi Tom Homant, az amerikai határőrizet megerősítéséért felelős kormányzati illetékest az amerikai elnök a múlt heti haláleset kivizsgálására. Előzőleg egyre több republikánus képviselő követelt mindenre átterjedő vizsgálatot a tüntetések közben már második halálos áldozatot követelő lövöldözés miatt. A határőrség egyik ügynöke múlt szombaton lőtt le a 37 éves Alex Prettit, a férfi a helyszínen életét vesztette, ami újabb tiltakozásokat váltott ki a szövetségi bevándorlási hatóság jelenléte ellen.

Az Egyesült Államokban a legutóbbi jelentések szerint már 17-en haltak meg az utóbbi évek legsúlyosabb téli viharában. A haláleseteket a déli államokból jelentették. A hétfő reggeli órákban több mint 800 ezer háztartásban továbbra sem volt áram a lehullott nagy mennyiségű jeges és ónos eső miatt. Hétfőn már csaknem 4 ezer légijáratot töröltek.

Március 31-től a jelenlegi heti 4 helyett naponta üzemelteti a Brassó és Budapest közötti járatát a Wizz Air. A légitársaság folyamatosan növeli más útvonalak gyakoriságát is: január 28-tól Rómába, június 1-jétől pedig Nürnbergbe indul több járat.

Megszűnik a félhavi Budapest-bérlet. Péntektől már nem lehet félhavi Budapest-bérletet vásárolni, ugyanakkor bővül a BudapestGO-ban megvásárolható bérletek köre. Elérhető lesz az éves Budapest-bérlet cégeknek, az éves Országbérlet és az éves Pest vármegyebérlet is.

Meghalt Lattmann Béla basszusgitáros, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének tanára. Lattmann Béla tagja volt Charlie és Zorán zenekarának, stúdiózenészként több mint száz lemezen működött közre. 1989 óta tanított a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékén. A jövő basszusgitárosait a Zeneakadémia mellett a Kőbányai Zenei Stúdióban is oktatta. Lattmann Béla 65 éves volt.

