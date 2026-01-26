ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.77
usd:
322.19
bux:
126329.77
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Lattmann Béla / Facebook

Elhunyt Lattmann Béla

Infostart / MTI

A Charlie Band és Zorán zenekarának tagja, korábban többek között a Kaszakő, a Kőszegi Group, a Berki Tamás & Shabu-Shabu vagy a László Attila Band basszusgitárosa hétfőn reggel, 65 éves korában halt meg – tette közzé fia, Lattmann Olivér közösségi oldalán.

Lattmann Béla 1960-ban született Dorogon. Zenei tanulmányait a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskolában kezdte, a tanult a Győri Zeneművészeti Főiskola zongora szakán, majd a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazzbőgő tanszakán végzett.

Basszusgitárosként számos kiváló zenei produkció szereplője volt, mások mellett a Kaszakő, a Things együttes, a Berki Tamás és a Shabu-Shabu, a László Attila Band, a Lattmann Quartet tagjaként muzsikált, stúdiózenészként több mint száz lemezen működött közre. Évtizedek óta állandó tagja volt a Charlie Bandnek és Zorán zenekarának.

Több nemzetközi turnén, fesztiválon vett részt, többek között az Egyesült Államokban (2004-ben New York, Washington, Chicago), Indiában, Izraelben, az Ankarai Jazz Fesztiválon, a Moszkvai Jazz Fesztiválon. Világhírű hazai és külföldi művészekkel (Toots Thielemans, George Duke, Billy Cobham, Randy Brecker, Bob Mintzer, Tommy Campbell) állt együtt színpadon.

1989 óta tanított a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékén. Közreműködött az alap- és felsőfokú basszusgitár-oktatás tantervének kidolgozásában, tankönyveket is írt a témakörben. A jövő basszusgitárosait a Zeneakadémia mellett a Kőbányai Zenei Stúdióban is oktatta.

Az ő basszusgitár/bőgő játéka hallható például a Kaszakő - Édenkert (1983); a Things – Blues for the Last Punk (1987); a Things & Tony Lakatos – Mother Nature (1990); Horváth Kornél – Rag Handed (1992); a Morgan Workshop (1994); Charlie - Charlie (1994), - Mindenki valakié (1995), - Annyi minden történt (1997), - Mindenen túl (2020); a László Attila Band – The Only One (1995), - Smart Kid (1999), - Once Upon A Time (2002), - Just Trust (2006); a Berki Tamás & Shabu-Shabu - Berki Sings Jazz (1996); a Csányi-Lattmann Quartet – A Walk on the Beach (2010); és Orosz Zoltán – Csak játék (2014) című lemezén.

2008-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét kapta, 2018–ban Artisjus előadóművészeti díjban részesült, 2022–ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.

Kezdőlap    Kultúra    Elhunyt Lattmann Béla

zene

charlie

zorán

lattmann béla

basszusgitár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Skandinávia-szakértő: egy új krízis megmutatná, mennyire elégedett Donald Trump Grönland helyzetével

Skandinávia-szakértő: egy új krízis megmutatná, mennyire elégedett Donald Trump Grönland helyzetével
93 milliárd dollár kárt okozott volna az Egyesült Államoknak, ha az Európai Unió a kínaiak túlterjeszkedése ellen kitalált kereskedelmi-gazdasági korlátozásokat fordítja az USA ellen, ahogyan erre a napokban több európai vezető is célzott. Flamm László skandináv-szakértő szerint emellett az is a tárgyalóasztal mellé vihette Donald Trumpot, hogy az USA államadósságának egyik európai szereplője kiszállt a finanszírozásból, aminek komoly üzenete van.
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Forrong Amerika: megtörte a csendet Donald Trump - Elmondta, mit gondol a véres hatósági intézkedésről

Forrong Amerika: megtörte a csendet Donald Trump - Elmondta, mit gondol a véres hatósági intézkedésről

Az amerikai hatóságok vizsgálatot indítanak Alex Pretti ügyével kapcsolatosan – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A 37 éves minnesotai férfit a hétvégén lőtték le az amerikai bevándorlási hatóságok (az ICE és a CBP) emberei.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Polgárháború közepén az Egyesült Államok: Trump sem tudja kezelni a helyzetet?

Polgárháború közepén az Egyesült Államok: Trump sem tudja kezelni a helyzetet?

A demonstrálók a bevándorlási hivatal felszámolását követelik, miközben a Trumpék által jelentősen megerősített szervezet egyre mélyebb társadalmi szakadékot okoz az országban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Republican senators join calls for fuller investigation into Minneapolis killing

Republican senators join calls for fuller investigation into Minneapolis killing

Trump says his administration is "reviewing everything" after the fatal shooting of Alex Pretti as one Republican governor says "enough is enough".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 12:18
Elhunyt Aknay János
2026. január 25. 17:02
Elhunyt a Scropions zenészlegendája
×
×
×
×