Elhunyt Lattmann Béla

Lattmann Béla 1960-ban született Dorogon. Zenei tanulmányait a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskolában kezdte, a tanult a Győri Zeneművészeti Főiskola zongora szakán, majd a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazzbőgő tanszakán végzett.

Basszusgitárosként számos kiváló zenei produkció szereplője volt, mások mellett a Kaszakő, a Things együttes, a Berki Tamás és a Shabu-Shabu, a László Attila Band, a Lattmann Quartet tagjaként muzsikált, stúdiózenészként több mint száz lemezen működött közre. Évtizedek óta állandó tagja volt a Charlie Bandnek és Zorán zenekarának.

Több nemzetközi turnén, fesztiválon vett részt, többek között az Egyesült Államokban (2004-ben New York, Washington, Chicago), Indiában, Izraelben, az Ankarai Jazz Fesztiválon, a Moszkvai Jazz Fesztiválon. Világhírű hazai és külföldi művészekkel (Toots Thielemans, George Duke, Billy Cobham, Randy Brecker, Bob Mintzer, Tommy Campbell) állt együtt színpadon.

1989 óta tanított a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékén. Közreműködött az alap- és felsőfokú basszusgitár-oktatás tantervének kidolgozásában, tankönyveket is írt a témakörben. A jövő basszusgitárosait a Zeneakadémia mellett a Kőbányai Zenei Stúdióban is oktatta.

Az ő basszusgitár/bőgő játéka hallható például a Kaszakő - Édenkert (1983); a Things – Blues for the Last Punk (1987); a Things & Tony Lakatos – Mother Nature (1990); Horváth Kornél – Rag Handed (1992); a Morgan Workshop (1994); Charlie - Charlie (1994), - Mindenki valakié (1995), - Annyi minden történt (1997), - Mindenen túl (2020); a László Attila Band – The Only One (1995), - Smart Kid (1999), - Once Upon A Time (2002), - Just Trust (2006); a Berki Tamás & Shabu-Shabu - Berki Sings Jazz (1996); a Csányi-Lattmann Quartet – A Walk on the Beach (2010); és Orosz Zoltán – Csak játék (2014) című lemezén.

2008-ban megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét kapta, 2018–ban Artisjus előadóművészeti díjban részesült, 2022–ben a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át.