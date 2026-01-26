ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 26. hétfő
NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 25: People walk through Times Square during a snowstorm on January 25, 2026 in New York City. (Photo by Craig T Fruchtman/Getty Images)
Nyitókép: Craig T Fruchtman/Getty Images

Elsöpörte a hó Amerikát, sok a halott, a Covid óta nem töröltek ennyi légijáratot

Infostart

Az Egyesült Államokban eddig legkevesebb 11 halálos áldozatai van az ország nagy része fölött havazással, jeges és ónos esővel, esővel, valamint viharos széllel átvonuló téli viharnak.

Louisiana államban két ember halálát okozta kihűlés, és New Yorkban is többen vesztették életüket a hideg miatt.

Heves havazás és ónos eső zúdult Amerikára, több mint 15 államban 30 centiméternél is több hó esett. Allison Santorelli, a Nemzeti Meteorológiai Szolgálat meteorológusa azt mondta, „a hó és a jég nagyon lassan olvad, és nem fog hamar eltűnni, ami megnehezíti a helyreállítási munkálatokat” – írja a 444 amerikai lapösszefoglalók alapján.

A vihar miatt több mint kéttucat repülőtéren teljesen leállították a forgalmat a kiterjedt havazás miatt, köztük New York forgalmas La Guardia repülőterén is.

A vasárnapi nap a Covid–járvány kezdete óta a legtöbb járattörléssel zárult. 2020. március 30-án 22 751 tervezett járatból 12 143-at töröltek, a mostani helyzet pedig megközelíti ezt a rekordot – írja a Portfolio..

A vihar útjában eső több államban tanítási szünetet rendeltek el az általános és középiskolákban, valamint számos egyetemen sem tartják meg az órákat hétfőn, többi között Kentucky-ban, Georgiában, valamint New York és Boston több egyeteme is zárva lesz a rendkívüli időjárás miatt,

New Jersey államban zárva maradnak a hivatalok is.

Vasárnap a délutáni órákra már megközelítette az 1 milliót az áram nélkül maradt fogyasztók száma.

A legtöbb érintett Tennessee, Mississippi és Louisiana államban van, ahol a lehullott ónos eső a faágakra és villanyvezetékekre vastagon ráfagyva a súlya miatt leszakítja azokat. A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy egyes térségekben hosszabb ideig, akár napokig tarthat a szolgáltatás helyreállítása.

(Nyitóképünkön: így nézett ki vasárnap, a havazás után a Times Square New Yorkban)

