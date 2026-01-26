Elsöpörte a hó Amerikát, sok a halott, a Covid óta nem töröltek ennyi légijáratot

Louisiana államban két ember halálát okozta kihűlés, és New Yorkban is többen vesztették életüket a hideg miatt.

Heves havazás és ónos eső zúdult Amerikára, több mint 15 államban 30 centiméternél is több hó esett. Allison Santorelli, a Nemzeti Meteorológiai Szolgálat meteorológusa azt mondta, „a hó és a jég nagyon lassan olvad, és nem fog hamar eltűnni, ami megnehezíti a helyreállítási munkálatokat” – írja a 444 amerikai lapösszefoglalók alapján.

A vihar miatt több mint kéttucat repülőtéren teljesen leállították a forgalmat a kiterjedt havazás miatt, köztük New York forgalmas La Guardia repülőterén is.

A vasárnapi nap a Covid–járvány kezdete óta a legtöbb járattörléssel zárult. 2020. március 30-án 22 751 tervezett járatból 12 143-at töröltek, a mostani helyzet pedig megközelíti ezt a rekordot – írja a Portfolio..

A vihar útjában eső több államban tanítási szünetet rendeltek el az általános és középiskolákban, valamint számos egyetemen sem tartják meg az órákat hétfőn, többi között Kentucky-ban, Georgiában, valamint New York és Boston több egyeteme is zárva lesz a rendkívüli időjárás miatt,

New Jersey államban zárva maradnak a hivatalok is.

Vasárnap a délutáni órákra már megközelítette az 1 milliót az áram nélkül maradt fogyasztók száma.

A legtöbb érintett Tennessee, Mississippi és Louisiana államban van, ahol a lehullott ónos eső a faágakra és villanyvezetékekre vastagon ráfagyva a súlya miatt leszakítja azokat. A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy egyes térségekben hosszabb ideig, akár napokig tarthat a szolgáltatás helyreállítása.

(Nyitóképünkön: így nézett ki vasárnap, a havazás után a Times Square New Yorkban)