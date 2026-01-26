Újra variálnak a BKK-bérletek kínálatában

93 milliárd dollár kárt okozott volna az Egyesült Államoknak, ha az Európai Unió a kínaiak túlterjeszkedése ellen kitalált kereskedelmi-gazdasági korlátozásokat fordítja az USA ellen, ahogyan erre a napokban több európai vezető is célzott. Flamm László skandináv-szakértő szerint emellett az is a tárgyalóasztal mellé vihette Donald Trumpot, hogy az USA államadósságának egyik európai szereplője kiszállt a finanszírozásból, aminek komoly üzenete van.