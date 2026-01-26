ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Újra variálnak a BKK-bérletek kínálatában

Infostart / MTI

Szervizben az autó? Mostantól egy lehetőséggel kevesebb.

Megszűnnek a félhavi Budapest-bérletek péntektől, ugyanakkor bővül a BudapestGO-ban megvásárolható bérletek köre – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn.

A közlemény alapján a korábban megvásárolt félhavi bérletek a rajtuk feltüntetett érvényességi ideig használhatók utazásra.

A BudapestGO alkalmazásban elérhető termékek köre bővül: jön az éves Budapest-bérlet cégeknek, az éves Országbérlet (teljesárú és kedvezményes), az éves Pest vármegyebérlet (teljesárú és kedvezményes) – közölték.

Skandinávia-szakértő: egy új krízis megmutatná, mennyire elégedett Donald Trump Grönland helyzetével

Skandinávia-szakértő: egy új krízis megmutatná, mennyire elégedett Donald Trump Grönland helyzetével

93 milliárd dollár kárt okozott volna az Egyesült Államoknak, ha az Európai Unió a kínaiak túlterjeszkedése ellen kitalált kereskedelmi-gazdasági korlátozásokat fordítja az USA ellen, ahogyan erre a napokban több európai vezető is célzott. Flamm László skandináv-szakértő szerint emellett az is a tárgyalóasztal mellé vihette Donald Trumpot, hogy az USA államadósságának egyik európai szereplője kiszállt a finanszírozásból, aminek komoly üzenete van.
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
