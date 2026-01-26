ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.16
usd:
321.01
bux:
126530.17
2026. január 26. hétfő Paula, Vanda
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hernádi Zsolt az MCC Energiaszuverenitás 2026 konferenciáján
Nyitókép: MCC / Facebook

Hernádi Zsolt: csak energiafüggőséget váltott Európa

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Mivel Európa csak függőséget váltott, nem beszélhetünk a kontinens esetében energiaszuverenitásról – mondta Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a XXI. Század Intézet és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) szervezésében megrendezett Energiaszuverenitás 2026 konferencián.

Energiaszuverenitás nincs, pedig igény mutatkozna rá; ezzel a felütéssel kezdte előadását Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója az Energiaszuverenitás 2026 konferencián. Úgy folytatta: nem lett volna rossz ötlet Európában a dekarbonizáció, ha ehhez a feltételek is rendelkezésre állnak.

„Sem Magyarország, sem Európa azonban nem bővelkedik energiahordozókban. A fogyasztás több mint 90 százaléka a kontinensen kőolajból és földgázból is importból van. (...) Az energiaszuverenitás szempontjából a kulcsfontosságú mutató, az energiaimport-függőség alig változott; 2019 és 2024 között mindössze 60 százalékról 58 százalékra mentünk le” – hangsúlyozta.

Hernádi Zsolt azt mondta, csak függőségváltás történt,

nem épített ki Európa új kapacitásokat, egyedül Norvégia önellátó energiából,

de a skandináv ország nem is tagja az EU-nak. Mindezt tetézi az az óriási probléma, hogy Európa eközben elképesztő mértékben veszíti el a versenyképességét – emelte ki az elnök-vezérigazgató.

„Először is azt ma már nyugodtan kijelenthetjük, hogy az orosz fosszilis függőséget – ami politikai célja volt az Európai Uniónak és az észak-atlanti országoknak, az EU lecserélte amerikai függőségre, nevén nevezhetjük ezt, mondjuk ki, nem kell politikailag korrektek lenni, ez történt az utóbbi időszakban! 2024-ben az Európai Unió több mint 100 milliárd köbméter folyékony földgázt, azaz LNG-t importált, ennek közel 45 százaléka az Egyesült Államokból érkezett, ami több mint kétszerese a 2021-es mennyiségnek. Ez rövid távon növelte az ellátásbiztonságot, tény és való, hiszen a kieső vezetékek, kapacitások helyett bejöttek, de Németország például abszolút nem volt erre felkészülve, ott nem volt LNG kitárolására alkalmas terminál, hiszen ott voltak a csővezetékek, amelyek folyamatosan biztosították a gázellátást Németország számára. Őrült erővel elkezdték fejleszteni. Vigyázat! 2019 környékén az európai LNG-kitermelő kapacitások 25 százaléka volt leterhelve, mert nem kellett. Most hirtelen megnőtt rá az igény, őrült befektetések kezdődtek el” – vázolta.

Szerinte a valóság az, hogy az Európai Unió éves gázigénye 330 milliárd köbméternyi földgáz, és ezen belül az LNG-nek a részesedése nagyon gyorsan elkezdett növekedni, és nagyon gyorsan elérte a 37 százalékot.

„Mi is történt közben? Leváltak az európai országok az orosz földgázról, hirtelen szükség lett az LNG-re, őrülten elkezdett mindenki LNG-beruházásokat csinálni, és szép csöndesen az Egyesült Államok legnagyobb exportpiaca az Európai Unió lett” – vázolta.

Hernádi Zsolt elmondta még, hogy

míg a fosszilis energiahordozókat tekintve az Egyesült Államok felé nőtt Európa függősége, addig a megújulókban Kína jár az élen,

vagyis ebben a szegmensben egyre inkább a kelet-ázsiai országtól függ szinte az egész kontinens – összegezte a Mol elnök-vezérigazgatója.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Hernádi Zsolt: csak energiafüggőséget váltott Európa

mol

energia

hernádi zsolt

mcc

energiaszuverenitás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Faragó Tamás az elveszített Eb-fináléról: egy döntő megnyerése nemcsak logikai, hanem spirituális tudást is igényel

Faragó Tamás az elveszített Eb-fináléról: egy döntő megnyerése nemcsak logikai, hanem spirituális tudást is igényel

A magyar férfi vízilabda-válogatott Eb-ezüstérme értékes eredmény, de persze „magyar pólósnak egy döntőt elveszíteni mindig fájdalmas” – mondta az InfoRádióban a Nemzet Sportolója. Úgy véli, a magyar játékosok az utolsó, a legfontosabb meccsre sajnos elfáradtak. Arról is beszélt, hogy ennek a magyar válogatottnak még meg kell tanulnia, milyen játékkal lehet hatékonyan megvívni egy-egy világverseny fináléját.
Szerdán lesz kormánydöntés a januári rezsiszámlákról

Szerdán lesz kormánydöntés a januári rezsiszámlákról

Mindenki számára fair megoldást keres a rezsistop munkacsoport – mondta Lantos Csaba energiaügyi miniszter hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón azzal kapcsolatban, hogy a kormány múlt héten úgy döntött, átvállalja a januári fűtés többletköltségét.
 

Az EU-tanács elfogadta az orosz gázimport fokozatos betiltását előíró uniós rendeletet, magyar per következhet Brüsszel ellen

Szalai Zoltán: az energiaszuverenitás felé tett fontos lépés a Mol szerbiai üzlete

Hernádi Zsolt: csak energiafüggőséget váltott Európa

VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Teljesek az amerikai biztonsági garanciák Ukrajna számára, ezrek fagyoskodnak Kijevben – Háborús híreink hétfőn

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap bejelentette, az Ukrajnának adandó amerikai biztonsági garanciákról szóló dokumentum 100 százalékban megvan, már csak aláírásra, illetve az amerikai és az ukrán törvényhozás általi ratifikációra vár. A bejelentés azt mutatja, hogy előrelépés történt az Abu Dzabiban pénteken és szombaton zajlott, háromoldalú (orosz, ukrán, amerikai) tárgyalásokon, amelyek e hét vasárnapján folytatódnak. Az orosz támadások azonban nem maradnak abba: Vitalij Klicsko kijevi polgármester tegnapi bejelentése szerint a fővárosban 1300 épület maradt fűtés nélkül az orosz csapások nyomán. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Összeomlás fenyegeti az EU egyik legnagyobb gazdaságát: Magyarországra is kemény csapás várhat

Összeomlás fenyegeti az EU egyik legnagyobb gazdaságát: Magyarországra is kemény csapás várhat

Németország beruházási válsága immár a negyedik évébe lépett: a vállalati gép- és eszközbeszerzések visszaestek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel says it has retrieved remains of final Gaza hostage

Israel says it has retrieved remains of final Gaza hostage

The Israeli military had been searching for Ran Gvili since the ceasefire with Hamas began in October.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 26. 15:26
Szalai Zoltán: az energiaszuverenitás felé tett fontos lépés a Mol szerbiai üzlete
2026. január 26. 14:50
Az EU-tanács elfogadta az orosz gázimport fokozatos betiltását előíró uniós rendeletet, magyar per következhet
×
×
×
×