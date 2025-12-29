ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 29. hétfő
Afrikából Európába igyekvõ illegális bevándorlók érkeznek csónakkal a Kanári-szigetekhez tartozó El Hierro szigetén fekvõ La Restinga kikötõjébe 2025. március 31-én. A csónakon 41 migráns érkezett a szigetre a spanyol tengeri mentõszolgálat segítségével. Ezen a napon egy másik csónakkal 66 illegális bevándorló lépett spanyol földre a szigeten.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Gelmert Finol

Idén is ezrek tűntek el az Atlanti-óceánon

Infostart / MTI

Több mint háromezer migráns vesztette életét 2025-ben Spanyolország felé tartva – áll a spanyol Caminando Fronteras nevű civil szervezet hétfőn nyilvánosságra hozott jelentésében. Az idei adatok jelentős csökkenést mutatnak az előző évhez képest, amikor több mint tízezer haláleset történt a tengeren.

A tengeri migrációval és a hozzá kapcsolódó jogsértésekkel foglalkozó szervezet jelentésében az áll: idén december 15-ig összesen 3090 halálesetet regisztráltak, amelyek többsége az Atlanti-óceán legveszélyesebb migrációs útvonalán történt. Ezen az útvonalon a bevándorlók közvetlenül eljuthatnak Afrikából Spanyolországba, pontosabban a Kanári-szigetekre.

A halálesetek számát a szervezet az elhunytak családtagjaitól kapott információk, valamint a hivatalos mentési adatok alapján állapították meg. A legfrissebb jelentés szerint az áldozatok között 437 gyermek és 192 nő volt.

Bár a Kanári-szigetekre érkező migránsok számában idén csökkenés tapasztalható, a jogvédő csoport arra figyelmeztetett, hogy az afrikai kontinensen egy új, még veszélyesebb útvonal is kialakult: ez Guinea partjairól indul, és idén már sokkal komolyabb kockázatot jelentett a migránsok számára.

A Caminando Fronteras emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az algériai partokról induló migránsok száma is jelentősen megnövekedett, különösen a Baleár-szigetek (Ibiza és Formentera) irányába. Ezt az útvonalat eddig főként az algériaiak használták, de 2025-ben egyre több migráns indult el ezen az útvonalon más afrikai országokból, például Szomáliából, Szudánból és Dél-Szudánból. Az algériai útvonalon a halálesetek száma 2025-ben több mint kétszeresére, 1037-re nőtt a tavalyi évhez képest.

A tengeri átkelésekre szakosodott szervezet jelentésében szerepel, hogy a tengeri migrációs halálesetek száma 2024-ben rekordot döntött, ekkor több mint 10 400 ember vesztette életét vagy tűnt el a tengeren.

A spanyol belügyminisztérium adatai szerint 2025. december 15-ig összesen 35 935 migráns érkezett az országba, ami 40 százalékkal kevesebb, mint az előző év ugyanezen időszakában. Az érkezők fele az atlanti-óceáni úton, a Kanári-szigeteken keresztül jutott el Spanyolországba.

