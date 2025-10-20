ARÉNA - PODCASTOK
Tüntetõ rendõrök és rendészeti dolgozók illetményemelést és nyugdíjuk adómentességét követelik a bukaresti parlament elõtt 2025. január 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

Nagy gondban van a román kormány

Infostart / MTI

Alkotmánysértőnek minősítette a román alkotmánybíróság a bírák és az ügyészek nyugdíjazási feltételeit módosító törvénytervezetet, amelyet parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással próbált hatályba léptetni az Ilie Bolojan vezette négypárti kormány.

A deficitcsökkentő kormányzati intézkedések sorában kidolgozott nyugdíjreform ellen a legfelsőbb bíróság (ICCJ) emelt óvást. A legfőbb instancia szerint az igazságszolgáltatás függetlensége csorbulna azáltal, ha - a jogszabály előírásai szerint - a bírák és az ügyészek utolsó nettó bérük alig 70 százalékát kapnák meg nyugdíjként a jelenlegi 100 százalék helyett, és nekik is fokozatosan 65 évre emelkedne a nyugdíjkorhatáruk a jelenlegi 48-ról.

Az ICCJ szerint a kormány tervezete 37 korábbi - kötelező érvényű - alkotmánybírósági döntést sért és megkérdőjelezi a jogállamiság alapjait. Augusztus óta több táblabíróság és törvényszék alkalmazottai - akik egyebek mellett éppen azért részesülnek járulékbefizetéseiktől függetlenül különleges nyugdíjban, mert nincs joguk sztrájkolni -

részleges munkabeszüntetéssel, a tárgyalások sorozatos elnapolásával tiltakoznak a nyugdíjazási kiváltságaik csorbítása ellen.

A törvénytervezet indoklásaképpen a miniszterelnök rámutatott: az igazságügyi rendszer működését veszélyezteti az, hogy a bírák és az ügyészek kétharmada "szakmai érettsége teljében", 48 évesen korkedvezménnyel nyugdíjba vonul. Hozzátette: a költségvetést is aránytalanul megterheli, hogy a nyugdíjba vonult bíráknak és ügyészeknek havonta átlagosan több mint 24 ezer lejt (1 millió 840 ezer forint) kell kifizetni.

Az igazságszolgáltatási nyugdíjreform bevezetésére Románia az Európai Bizottság előtt is kötelezettséget vállalt. Dragos Pislaru beruházásokért és európai projektekért felelős miniszter szerint Románia mintegy 230 millió eurót veszít el a helyreállítási alapból, ha nem lépteti életbe a - járulékbefizetésektől függetlenül, állami költségvetésből fedezett - különnyugdíjak reformját.

Az alkotmánybíróság hétfői döntésének jelentős politikai tétje is van.

Bolojan korábban úgy nyilatkozott: kormányának nem lesz hitele újabb reformokat bevezetni, ha az igazságügyi reform alkotmányellenesnek bizonyul. Erre hivatkozva a legnagyobb ellenzéki párt, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a miniszterelnök lemondását követelte az alkotmánybíróság megfellebbezhetetlen hétfői döntése után.

románia

igazságügy

nyugdíjreform

Honnan lesz vizünk aszály idején? Hubai Imre, Inforádió, Aréna
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
 
