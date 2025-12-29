ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.21
usd:
328.2
bux:
110953.4
2025. december 29. hétfő Tamara, Tamás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
concept, telephone conversations of the presidents of the United States and Russia, a telephone receiver on the background of the flags of the two countries on a turquoise background
Nyitókép: Getty mages / Dmitry Fomichev

Újból izzott a forró drót Donald Trump és Vlagyimnir Putyin között

Infostart / MTI

Az amerikai elnök rezidenciájának bejáratánál a hozzá érkező Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök társaságában újságírók kérdéseire válaszolva számolt be arról, hogy a telefonon beszélt az orosz államfővel, és a tárgyalás "nagyon produktív" volt.

Az elnök megismételte, hogy néhány "nagyon bonyolult kérdés" akadályozza a megállapodást, és amennyiben azokat sikerül elhárítani, létrejöhet a béke Ukrajna és Oroszország között. Donald Trump arról is beszámolt, hogy az orosz elnöktől szerzett tudomást arról, hogy Ukrajna állítólag katonai támadást kísérelt végrehajtani Vlagyimir Putyin Novgorodban fekvő rezidenciája ellen.

Megjegyezte, hogy "feldühítette a hír", és hozzátette, hogy "egy dolog offenzívnak lenni", de "másik dolog az otthonát támadni", a mostani idő pedig nem alkalmas egy ilyen jellegű lépésre. Az elnök ugyanakkor elismerte, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy nem felel meg a valóságnak az ukrán támadásról szóló orosz állítás.

Az amerikai elnök vasárnap már mintegy két órás telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz államfővel, közvetlenül mielőtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta floridai rezidenciáján.

Az izraeli kormányfővel tartott hétfői megbeszélés előtt Donald Trump elmondta, hogy öt témakört szeretne érinteni tárgyalásán Benjámin Netanjahuval, ezek egyikeként a gázai békefolyamat folytatását említette, valamint elmondta, hogy Irán is szerepel a napirenden.

Megállapította, hogy amennyiben Irán valóban a nyáron megsemmisített katonai kapacitásainak újjáépítésén dolgozik, akkor azt ismét megsemmisítik. Az októberben aláírt, Izrael és Hamász között kötött megállapodás értelmében a gázai béketerv második szakasza a palesztin terrorszervezet lefegyverzését és az izraeli hadsereg visszavonulását is tartalmazza.

Az amerikai elnök fontosnak nevezte, hogy a gázai béketerv keretében megtörténjen a Hamász lefegyverzése,

és elmondta, hogy már történtek bizonyos lépések az újjáépítés érdekében, amelynek minél előbb meg kell kezdődnie.

Donald Trump megerősítette, hogy az amerikai haderő támadást hajtott végre Venezuela partvidékén egy kikötői létesítmény ellen, amelyet az elnök szavai szerint kábítószer átrakodó helyként használtak. Hozzátette, hogy a célpontot megsemmisítették. A katonai akcióval kapcsolatban az elnök egy hétfőn sugárzott interjúban azt mondta, hogy az két nappal korábban történt.

Kezdőlap    Külföld    Újból izzott a forró drót Donald Trump és Vlagyimnir Putyin között

donald trump

vlagyimir putyin

orosz-ukrán-konfliktus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit szeressünk karácsony idején? Blanckenstein Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.30. kedd, 18:00
Saly Noémi
irodalomtörténész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rángatják a forintot

Rángatják a forintot

Volatilisen indul a nap a forint piacán: az euróval és a dollárral szemben is fél forintos leszúrással nyitotta a reggelt a hazai fizetőeszköz, a kezdeti erősödés azonban hamar gyengülésbe fordult át, majd újabb irányváltás következett. Ma jelentősebb, a piacot mozgató adat megjelenése nem várható, de az év végi alacsony kereskedési volumen miatt gyakoriak a nagyobb mozgások.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor van szilveszter és újév napja? Mit ünneplünk szilveszterkor? Hagyományok, népszokások, babonák újévkor

Mikor van szilveszter és újév napja? Mit ünneplünk szilveszterkor? Hagyományok, népszokások, babonák újévkor

Az újévi jelképek közé tartozik a négylevelű lóhere, a lópatkó és a malac, valamint a kéményseprő is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine denies drone attack on Putin's residence

Ukraine denies drone attack on Putin's residence

Russia has accused Ukraine of targeting a presidential residence, which President Zelensky called "typical Russian lies".

LAKÓPARKOK ELADÓ LAKÁSOK RAKTÁRAK KIADÓ IRODÁK
Ingatlantájoló
 12 • 6 M Ft 
Eladó ingatlan, Győr,
 94 • 61.4 M Ft 
Eladó ingatlan, Szeged,
 453 • 599 M Ft 
Eladó ingatlan, Budapest VIII. kerület,
EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 29. 20:42
Tüntetések robbantak ki Iránban - videó
2025. december 29. 20:27
Most már biztos: újabb Hamász vezetőket likvidált Izrael
×
×
×
×