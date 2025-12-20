A javítóintézeteket a büntetésvégrehajtás alá kell rendelni, mert eddig nem jól működtek – erősítette meg a miniszterelnök - a nap hírei

A javítóintézeteket a büntetésvégrehajtás alá kell rendelni, mert eddig nem jól működtek –erősítette meg a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök szegedi rendezvényén. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a problémák mindig újratermelődnek, ezért rendet kell tenni. Arról beszélt, hogy ezekben az intézményekben „félrecsúszott életű” fiatalok vannak, akiket bűncselekmények miatt zártak oda. Megismételte azt is, hogy most sokkal több pedofil van börtönben, mint 2010 előtt.

Bemutatkozott a Tisza Párt két szegedi jelöltje. A Tisza párt elnöke szerint Lázár János több millió magyart alázott meg azzal, hogy szlováknak nevezte a Tisza sümegi képviselőjelöltjét. A két, felvidéki származású jelölttel együttvonult be Magyar Péter a Tisza Párt szegedi nagy-gyűlésére. Magyar Péter úgy fogalmazott: a Tisza Párt egy olyan ajánlatot tesz Magyarországnak, amelyet a Fidesz 16 éve nem tudott és nem akart kínálni: egy működő és emberséges hazát. Bejelentette, www.szavazzhaza.hu címen tájékoztató oldalt indítottak, amely biztosítja, hogy mindenki megismerhesse a szavazással kapcsolatos jogait, lehetőségeit, ezzel is csökkentve az esetleges visszaélések lehetőségét.

Alaptalannak nevezte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, hogy az az Építési és Közlekedési Minisztérium megállapodott volna az új teherforgalmi útdíjak ügyében a fuvarozói szakmai érdekképviseletekkel. Orosz Tibor úgy gondolja, hogy a főutakon közlekedő teherautók esetében viszont több mint ötven százalékos emelés jön. Hétfőn délben az M3-as bevezető szakaszára hívta a kollégáit, és mindenki mást is egy békés tüntetésre.

800 hátrányos helyzetű magyarországi és határon túli gyermeket láttak vendégül a Parlamentben. Kövér László házelnök hangsúlyozta, hogy az Országház minden részlete a magyar nemzet közös teljesítményét jelképezi, és arra kérte a gyerekeket, gondoljanak szeretettel a kárpátaljai társaikra. Meglepetésvendégként Kapu Tibor űrhajós biztatta a fiatalokat, hogy találják meg életük célját és legyen kitartásuk annak eléréséhez.

Nem az orosz elnök dönt az ukrajnai választásokról - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Vlagyimir Putyin pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján közölte: Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon a mélységi csapásoktól, ha megtartják a voksolást. Volodimir Zelenszkij arról beszélt: semmilyen ukrajnai választást nem lehet tartani az Oroszország által megszállt területeken. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt a biztonsági főtanácsadók szintjén az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek a Miamiban tartott találkozóján, ahová az orosz és az ukrán küldöttség azért utazott, hogy megtárgyalja az amerikaiakkal az ukrajnai béketervüket.

Megtörhetetlennek nevezte a zsidó közösséget a hanuka alkalmából tartott sydney-i megemlékezésen az ausztrál miniszterelnök. Anthony Albanese a Bondi Beach-en történt terrortámadás után megerősítette: Új-Dél-Wales kormánya új jogszabályokat készít elő a gyűlöletbeszéd visszaszorítására és a fegyvertartás további korlátozására, valamint a terrorszervezetek zászlainak betiltására. A támadásban 16 ember vesztette életét, köztük 3 magyar származású, sokan megsebesültek. Az egyik elkövetőt a helyszínen lelőtték, társát pedig 59 bűncselekménnyel vádolják.

Nem tudott megegyezni a jövő évi költségvetésről a francia parlament két háza, így az év végéig nem születik döntés a tervezetről. Sébastien Lecornu miniszterelnök átmeneti megoldást javasol, amely lehetővé teszi az adók beszedését és a kiadások befagyasztását, amíg januárban újra indulnak a tárgyalások.

Segélyszervezetek szerint már nincs éhínség a Gázai övezetben, de a helyzet továbbra is rendkívül ingatag. Több mint százezer ember él katasztrofális körülmények között, és előrejelzések szerint jövőre mintegy százezer kisgyermek lehet alultáplált. A segélyszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a humanitárius ellátás bizonytalan, amíg Izrael nem szünteti meg az adminisztratív akadályokat, miközben a lakosság többsége csak alacsony tápértékű ételekhez jut. Izrael szerint a jelentés félrevezető.

A Szentszék hivatalosan is bejelentette, hogy a pápa januárra a Vatikánba hívatta a bíborosokat. XIV. Leó ezzel meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre január 7-re és 8-ra a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait. A kétnapos találkozót közösségi és testvériségi pillanatok jellemzik majd, de időt szentelnek a közös elmélkedésnek és az imának is.

Irán déli tartományaiban már 7 halálos áldozata van a heves esőzéseknek és áradásoknak. Hormozgán tartományban két települést evakuáltak, több út pedig járhatatlanná vált. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy a következő napokban kerüljék az ország déli és délnyugati tartományait.