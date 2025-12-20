ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek az uniós tagállamok csúcstalálkozója után Brüsszelben 2025. december 19-én hajnalban. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A javítóintézeteket a büntetésvégrehajtás alá kell rendelni, mert eddig nem jól működtek – erősítette meg a miniszterelnök - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Bemutatkozott a Tisza Párt két szegedi jelöltje. Megtörhetetlennek nevezte a zsidó közösséget az ausztrál miniszterelnök.

A javítóintézeteket a büntetésvégrehajtás alá kell rendelni, mert eddig nem jól működtek –erősítette meg a miniszterelnök a Digitális Polgári Körök szegedi rendezvényén. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a problémák mindig újratermelődnek, ezért rendet kell tenni. Arról beszélt, hogy ezekben az intézményekben „félrecsúszott életű” fiatalok vannak, akiket bűncselekmények miatt zártak oda. Megismételte azt is, hogy most sokkal több pedofil van börtönben, mint 2010 előtt.

Bemutatkozott a Tisza Párt két szegedi jelöltje. A Tisza párt elnöke szerint Lázár János több millió magyart alázott meg azzal, hogy szlováknak nevezte a Tisza sümegi képviselőjelöltjét. A két, felvidéki származású jelölttel együttvonult be Magyar Péter a Tisza Párt szegedi nagy-gyűlésére. Magyar Péter úgy fogalmazott: a Tisza Párt egy olyan ajánlatot tesz Magyarországnak, amelyet a Fidesz 16 éve nem tudott és nem akart kínálni: egy működő és emberséges hazát. Bejelentette, www.szavazzhaza.hu címen tájékoztató oldalt indítottak, amely biztosítja, hogy mindenki megismerhesse a szavazással kapcsolatos jogait, lehetőségeit, ezzel is csökkentve az esetleges visszaélések lehetőségét.

Alaptalannak nevezte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, hogy az az Építési és Közlekedési Minisztérium megállapodott volna az új teherforgalmi útdíjak ügyében a fuvarozói szakmai érdekképviseletekkel. Orosz Tibor úgy gondolja, hogy a főutakon közlekedő teherautók esetében viszont több mint ötven százalékos emelés jön. Hétfőn délben az M3-as bevezető szakaszára hívta a kollégáit, és mindenki mást is egy békés tüntetésre.

800 hátrányos helyzetű magyarországi és határon túli gyermeket láttak vendégül a Parlamentben. Kövér László házelnök hangsúlyozta, hogy az Országház minden részlete a magyar nemzet közös teljesítményét jelképezi, és arra kérte a gyerekeket, gondoljanak szeretettel a kárpátaljai társaikra. Meglepetésvendégként Kapu Tibor űrhajós biztatta a fiatalokat, hogy találják meg életük célját és legyen kitartásuk annak eléréséhez.

Nem az orosz elnök dönt az ukrajnai választásokról - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Vlagyimir Putyin pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján közölte: Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon a mélységi csapásoktól, ha megtartják a voksolást. Volodimir Zelenszkij arról beszélt: semmilyen ukrajnai választást nem lehet tartani az Oroszország által megszállt területeken. Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt a biztonsági főtanácsadók szintjén az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek a Miamiban tartott találkozóján, ahová az orosz és az ukrán küldöttség azért utazott, hogy megtárgyalja az amerikaiakkal az ukrajnai béketervüket.

Megtörhetetlennek nevezte a zsidó közösséget a hanuka alkalmából tartott sydney-i megemlékezésen az ausztrál miniszterelnök. Anthony Albanese a Bondi Beach-en történt terrortámadás után megerősítette: Új-Dél-Wales kormánya új jogszabályokat készít elő a gyűlöletbeszéd visszaszorítására és a fegyvertartás további korlátozására, valamint a terrorszervezetek zászlainak betiltására. A támadásban 16 ember vesztette életét, köztük 3 magyar származású, sokan megsebesültek. Az egyik elkövetőt a helyszínen lelőtték, társát pedig 59 bűncselekménnyel vádolják.

Nem tudott megegyezni a jövő évi költségvetésről a francia parlament két háza, így az év végéig nem születik döntés a tervezetről. Sébastien Lecornu miniszterelnök átmeneti megoldást javasol, amely lehetővé teszi az adók beszedését és a kiadások befagyasztását, amíg januárban újra indulnak a tárgyalások.

Segélyszervezetek szerint már nincs éhínség a Gázai övezetben, de a helyzet továbbra is rendkívül ingatag. Több mint százezer ember él katasztrofális körülmények között, és előrejelzések szerint jövőre mintegy százezer kisgyermek lehet alultáplált. A segélyszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy a humanitárius ellátás bizonytalan, amíg Izrael nem szünteti meg az adminisztratív akadályokat, miközben a lakosság többsége csak alacsony tápértékű ételekhez jut. Izrael szerint a jelentés félrevezető.

A Szentszék hivatalosan is bejelentette, hogy a pápa januárra a Vatikánba hívatta a bíborosokat. XIV. Leó ezzel meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre január 7-re és 8-ra a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait. A kétnapos találkozót közösségi és testvériségi pillanatok jellemzik majd, de időt szentelnek a közös elmélkedésnek és az imának is.

Irán déli tartományaiban már 7 halálos áldozata van a heves esőzéseknek és áradásoknak. Hormozgán tartományban két települést evakuáltak, több út pedig járhatatlanná vált. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy a következő napokban kerüljék az ország déli és délnyugati tartományait.

Orbán Viktor: már újabb oka is van a háborúra az uniós országoknak, mert odatették a pénzüket Ukrajnába

Orbán Viktor: már újabb oka is van a háborúra az uniós országoknak, mert odatették a pénzüket Ukrajnába

A Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlések közül a legnagyobbra került sor Szegeden szombaton, a Lázár János országjárásának szegedi programjával összekötött eseményen felszólalt a kormányfő is. Arról beszélt, hogy 2026 az utolsó választás az európai háború előtt, a szankciók és a háború 20 milliárd eurót vett el Magyarországtól, a javító-nevelő intézetek most nem jól működnek, a büntetés-végrehajtás alá kell rendelni őket.
 

Magyar Péter: működő és emberséges hazát kínálunk Magyarországnak

Volodimir Zelenszkij: nem az orosz elnök dönt az ukrajnai választásokról

Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Folytatódnak a háború lezárását célzó tárgyalások: Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev szombaton Miamiban találkozik Donald Trump amerikai elnök küldöttével, Steve Witkoffal, valamint Trump vejével, Jared Kushnerrel- - írta a Reuters. Orosz ballisztikus rakéták csapást mértek Odessza Pivdennij kikötőjére, legalább hét ember meghalt, tizenöt megsebesült. Ukrajna arról számolt be, hogy a drónjaik találatot értek a Lukoil tulajdonában lévő Filanovszkij olajfúrótornyon, valamint egy katonai járőrhajón a Kaszpi-tengeren.

Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: &quot;Még mindig vannak álmaim...&quot;

Ennyi volt, 24 év után visszavonul a teniszlegenda: &quot;Még mindig vannak álmaim...&quot;

Stanislas Wawrinka bejelentette, hogy a 2026-os szezon végén visszavonul, lezárva 24 éves profi pályafutását.

Epstein victims and lawmakers criticise number of files released and redactions

Epstein victims and lawmakers criticise number of files released and redactions

The White House says the Trump administration is "the most transparent in history" and has "done more for the victims than the Democrats ever have".

