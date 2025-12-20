ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 20. szombat
Szeged, 2025. december 20.Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárásának szegedi állomásán 2025. december 20-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

Magyar Péter: működő és emberséges hazát kínálunk Magyarországnak

Infostart / MTI

A Tisza Párt egy olyan ajánlatot tesz Magyarországnak, amelyet a Fidesz 16 éve nem tudott és nem akart kínálni: egy működő és emberséges hazát - jelentette ki Magyar Péter pártelnök Szegeden.

A politikus a párt országjárásának szegedi állomásán azt kérte az egybegyűltektől, mondják el a barátaiknak és a családtagjaiknak, hogy a Tisza Párt a valódi békért dolgozik, a Tisza-kormány meg fogja védi az illegális migrációtól Magyarországot, az adókat csökkenteni, a nyugdíjat pedig emelni fogja.

A politikus közölte, a leendő Tisza- kormány elfogadja a korrupcióellenes intézkedéseket, hazahozza a magyar embereknek járó uniós forrásokat, beindítja a magyar gazdaságot, letöri az "orbáni inflációt" és prioritásként kezeli az állami egészségügy és az oktatás megmentését és fejlesztését.

A Tisza-kormány minden magyart képviselni fog, határon innen és túl, fiatalt, időst, jobboldalit, baloldalit, liberálist vagy éppen nemzeti radikálist, vidékit és budapestit is - mondta.

Magyar Péter hangsúlyozta, Antall József szavainak - melyben lélekben 15 millió magyar miniszterelnökének vallotta magát - ma is súlya van minden magyar kormányfő és leendő kormányfő számára. Aki nem ennek a felelősségnek a tudatában dolgozik, hanem a magyarságból kitaszítja, a demokratikus választásból pedig kizárja a honfitársait, az nem méltó a magyarok vezetésére – tette hozzá.

Bejelentette, www.szavazzhaza.hu címen tájékoztató oldalt indítottak, amely biztosítja, hogy mindenki megismerhesse a szavazással kapcsolatos jogait, lehetőségeit, ezzel is csökkentve az esetleges visszaélések lehetőségét.

Szeged, 2025. december 20. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárásának szegedi állomásán 2025. december 20-án. MTI/Czeglédi Zsolt
Szeged, 2025. december 20. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt országjárásának szegedi állomásán 2025. december 20-án. MTI/Czeglédi Zsolt

A politikus - aki beszéde során a színpadra hívta a párt határon túl született jelöltjeit – azt mondta, "amikor már azt hittük, hogy a szégyen, amit magyarként a kormányunk miatt érzünk nem lehet hatalmasabb", akkor jött Lázár János, és "igazi fideszes módon" megkérdőjelezte a Tisza egy ízig-véri magyar, egy felvidéki magyar jelöltje, Strompová Viktória magyarságát. Lázár János, a "szlovákozással" nemcsak egy ember alázott meg, hanem magyarok millióit, nemcsak az élők becsületét, hanem felmenőik emlékét, mindazokét, akik őrizték a magyarságukat, magát a nemzetet is, akkor is, amikor az éppen kockázatos volt.

Magyar Péter úgy fogalmazott: "a fideszes nagyurak" odáig jutottak, elárulják az erdélyi magyarokat, és nyíltan egy magyargyűlölő román elnökjelöltet támogattak. A politikus feltette a kérdést, mi kell ahhoz, hogy Orbán Viktor végre megszólaljon és ellent merjen mondani – "a tényleg szlovák és tényleg szocialista" - Robert Ficónak,

mert börtönnel fenyegetik azokat, akik bírálni merészelik a magyarokat kollektíven megbélyegző Benes-dekrétumokat.

A politikus Szegedet a Tisza egyik fővárosának nevezte, emlékeztetve rá, a városban nyert a párt legnagyobb arányban az EP-választásokon, és mint mondta, biztos abban is, itt éri majd el 2026-ban is a legjobb eredményt.

"Szeged szíve az egyetem, a tudás és a gondolkodás szabadsága" – mondta, hozzátéve: ez Magyarország jövője is, nem az összeszerelő üzem, nem az akkumulátorgyártás, hanem a világszínvonalú tudás. A kormányváltás után a Tisza visszaállítja az egyetem autonómiáját, visszaveszi "az ellopott egyetemeket", és Magyarország újra a közép-európai régió éllovasa lesz az egyetemi oktatásban – közölte Magyar Péter.

A pártelnök ígéretet tett arra, hogy a Tisza-kormány nyilvánosságra fog hozni minden titkos megállapodást, amit a kormány kötött. Nem lesz titkos része a BYD-megállapodásnak sem. Megerősítik a környezetvédelmi hatóságokat, amelyek nem a szennyezőket, hanem a magyar polgárokat fogják védeni. A környezetvédelmi és az építési jogszabályokat a lehető legszigorúbb módon be fogják tartatni - jelentette ki.

A politikus azt mondta, a szegediek onnan tudhatják, hogy kampány van, "hogy idejön a Fidesz, és megígéri, hogy na most már tényleg lesz harmadik híd".

A Tisza-kormány 2030-ig megépíti a hidat - közölte.

Magyar Péter köszönetet mondott azoknak a politikusoknak, akik Csongrádban felismerték, hogy fontosabb a hazájuk és a rendszerváltás érdeke, mint a saját politikai érdekük. Tettük példaként kellene, hogy szolgáljon minden politikus számára – tette hozzá.

Úgy fogalmazott ünnepelni kellene, de mégsem tudják ezt jó szívvel megtenni. "Mert ha körbenézünk az országban, akkor látjuk, hogy mindenhol baj van". Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy milyen állapotok vannak a kórházakban, az iskolákban, a gyermekotthonokban, a vasúti várókban, falvakban és városokban, és persze közösen keresni a mielőbbi megoldásokat.

szeged

magyar péter

tisza párt

