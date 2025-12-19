ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek Viola
A Hamász palesztin iszlamista szervezet és Izrael közötti háború miatt hajléktalanná vált palesztin emberek sátortábora a Gázai övezet középsõ részén fekvõ Deir al-Balahban 2025. december 13-án.
Nyitókép: Abdel Karim Hana, MTI/MTVA

Gázai övezet: rohamosan javul a helyzet

Infostart

Nincs már éhínség a Gázai övezetben, mert az ott élőknek a humanitárius és a kereskedelmi élelmiszer-szállítmányokhoz való hozzáférése javult, mégis a helyzet továbbra is rendkívül ingatag - közölte az ENSZ-szervezeteket, kormányokat, segélyszervezeteket és más csoportokat tömörítő koalíció, az Integrált Élelmiszerbiztonsági Skála (IPC).

Jelenleg több mint százezer ember él katasztrofális körülmények között az övezetben, és noha a derűlátó forgatókönyv szerint ez a szám jövő áprilisra jelentősen csökken, jelenleg még az egész övezet vészhelyzeti állapotban van. Hozzátették, hogy előrejelzésük szerint a "következő egy évben mintegy százezer kisgyermeket - fél és öt év közöttieket - sújthat még ott alultápláltság". A legrosszabb forgatókönyvet ismertetve pedig kiemelték, hogy ha az október 10-én létrejött tűzszünetet nem tartanák a szembenállók, akkor április közepéig ismét éhínség alakulna ki Gázában.

Az ENSZ és a civil segélyszervezetek arra is figyelmeztettek szerdán, hogy a Gázába irányuló humanitárius segélyezés továbbra is teljesen bizonytalan lesz mindaddig, amíg Izrael nem szünteti meg az övezetbe való belépést szabályozó,

szerintük "homályos, önkényes és erősen átpolitizált" adminisztratív és regisztrációs akadályokat.

Antoine Renard, az ENSZ Élelmezési Világprogramjának Gázában és Ciszjordániában dolgozó vezető tisztségviselője a helyzet javulásaként értékelte csütörtökön, hogy "a gázai lakosság nagy része napi kétszer étkezik"; míg Zoé Daniels, a Nemzetközi Mentőbizottság (IRC) munkatársa úgy vélte, hogy a magas élelmiszerárak miatt sok gázai lakos csak nehezen tud elegendő, jó minőségű élelmiszerhez jutni még abban az esetben is, ha az elérhető a piacon.

A CARE nevű segélyszervezet egyik munkatársa, Jolien Veldwijk pedig úgy nyilatkozott, hogy a gázai humanitárius helyzet valóban javult, de nem a szükséges mértékben, mert "az emberek csak konzervet vagy népkonyhai ételeket esznek, amelyeknek nincs akkora tápértéke, mint amekkorára szükségük volna a felerősödéshez az alultápláltságból."

Az IPC a legutóbbi, augusztusban kiadott jelentésében azt közölte hogy 514 ezer embert, azaz a Gázai övezet lakosságának csaknem egynegyedét sújtotta akkor éhínség. A Gázát élelmiszerrel ellátó segélyszervezetek

korábban azzal vádolták Izraelt, hogy nem minden segélyszállító kamiont enged be Gázába, de Izrael cáfolta ezt.

Az izraeli külügyminisztérium pénteken közölte, hogy az IPC jelentése félrevezető, mert az ott leírtnál sokkal több segély érkezik Gázába és az élelmiszerárak július óta jelentősen csökkentek.

gázai övezet

segélyezés

integrált élelmiszerbiztonsági skála

