ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 20. szombat Teofil
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kövér László, az Országgyûlés elnöke, a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat (NGYSZ) Magyar Egyesületének elnöke beszédet mond a hagyományos Országházi Gyermekkarácsony rendezvényen a Parlamentben 2025. december 20-án.
Nyitókép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA

Nyolcszáz hátrányos helyzetű gyereket láttak vendégül a Parlamentben

Infostart / MTI

Magyarországi és határon túli gyereket látott vendégül a Parlamentben az Országgyűlés Hivatala és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) szombaton.

"Ennek a 19. századi épületnek minden téglájában, minden faragásában és szobrában benne van a ti felmenőiteknek a teljesítménye, adóforintjai, szellemi képességei, szorgalma, tudása és a szíve, lelke is. Ez mindannyiótoké, akik a Kárpát-medence különböző területeiről érkeztetek ide hozzánk" - mondta az Országházi Gyermekkarácsony házigazdájaként Kövér László, az Országgyűlés elnöke, az NGYSZ Magyar Egyesület elnöke.

A házelnök elmondta, hogy a gyerekek többek közt Délvidékről, Felvidékről és Erdélyből érkeztek a programra, a gyerek házelnök pedig kárpátaljai születésű. "Kárpátalján szomorú, fájdalmas karácsony elé néznek az olyan gyerekek, amilyenek ti is vagytok, ezért amikor kicsit elcsendesedtek, gondoljatok szerető érzéssel rájuk is" - mondta. Kövér László és Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke a főlépcsőn kialakított színpadon átadta az Országház kulcsát a gyermek házelnöknek és az alelnököknek.

Meglepetésvendégként Kapu Tibor űrhajós köszöntötte a gyerekeket, akiknek azt kívánta, hogy találják meg életük igazi célját, és szülessen meg mellé az a kitartás is, ami a célok eléréséhez elengedhetetlen.

Az eseményen fellépett mások mellett Peter Srámek, Oláh Gergő és Vastag Csaba is. A Felsőházi teremben a Székelyföldi Legendárium Animáció Stúdió Az óriás patkó című rajzfilmjét vetítették, a Vadászteremben a Kulturált Közlekedésért Alapítvány Csupa Csoda vándorjátszótere várta a gyerekeket, a Delegációs teremben Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt előadását láthatták az érdeklődők.

A Déli Társalgóban híres sportolókkal lehetett találkozni, a Gobelin teremben pedig a Dancing With The Stars című műsor művészei táncoktatással készültek. A déli dunai folyosón kézművesfoglalkozással, arcfestéssel, mézeskalács készítéssel, buborékfújással és lufihajtogatással készültek a gyerekeknek a szervezők, akik országházi sétára is invitálták a csoportokat.

Kezdőlap    Belföld    Nyolcszáz hátrányos helyzetű gyereket láttak vendégül a Parlamentben

nemzetközi gyermekmentő szolgálat

országház

gyermekkarácsony

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: már újabb oka is van a háborúra az uniós országoknak, mert odatették a pénzüket Ukrajnába

Orbán Viktor: már újabb oka is van a háborúra az uniós országoknak, mert odatették a pénzüket Ukrajnába

A Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlések közül a legnagyobbra került sor Szegeden szombaton, a Lázár János országjárásának szegedi programjával összekötött eseményen felszólalt a kormányfő is. Arról beszélt, hogy 2026 az utolsó választás az európai háború előtt, a szankciók és a háború 20 milliárd eurót vett el Magyarországtól, a javító-nevelő intézetek most nem jól működnek, a büntetés-végrehajtás alá kell rendelni őket.
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A következő hónapok nagy nyertesei lehetnek ezek a szétvert részvények

A következő hónapok nagy nyertesei lehetnek ezek a szétvert részvények

Közeledik az év vége, de a profi befektetők ilyenkor sem lassítanak: már most azt keresik, mi lehet 2026 nagy nyertese a tőzsdéken. A Bank of America vezető elemzője máris azonosított egy szektort, amely a jövő év elején látványos fellendülés előtt állhat, ráadásul nem spekulációról van itt szó, hanem nagyon is kézzelfogható fundamentumokkal támasztotta alá érvelését. A szakértő ennél is tovább ment: megnevezte azokat a konkrét részvényeket is, amelyeken keresztül szerinte a legjobban megjátszható a közelgő rali.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Olvastad az Alkonyat-könyveket, láttad a filmeket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb rajongókat is próbára teszi!

Kvíz: Olvastad az Alkonyat-könyveket, láttad a filmeket? Ez a 10 kérdés a legnagyobb rajongókat is próbára teszi!

Ha te is a legnagyobb Alkonyat-rajongók közé tartozol, a Pénzcentrum mai kvízét neked találták ki: ha vérbeli rajongó vagy, biztosan tudni fogod a választ mind a 10 kérdésünkre.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Democrats have criticised the justice department for releasing only some documents, alleging it violates the law ordering the files to be released.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 20. 17:36
Magyar Péter: működő és emberséges hazát kínálunk Magyarországnak
2025. december 20. 16:12
Súlyos baleset történt az M0-áson
×
×
×
×