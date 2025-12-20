ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.47
usd:
330.03
bux:
110405.74
2025. december 20. szombat Teofil
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hívők gyülekeznek a vatikáni Szent Péter téren a pápaválasztó konklávé második napján, 2025. május 8-án. A pápaválasztásra jogosult bíborosok a vatikáni Sixtus-kápolnában az előző napon kezdték meg konklávéjukat, amelyen zárt ajtók mögött megválasztják az április 21-én, 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa utódját.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Giuseppe Lami

A Szentszék hivatalosan is bejelentette, hogy a pápa januárra a Vatikánba hívatta a bíborosokat

Infostart / MTI

XIV. Leó meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre január 7-re és 8-ra a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait.

A kétnapos találkozót közösségi és testvériségi pillanatok jellemzik majd, de időt szentelnek a közös elmélkedésnek és az imának is.

A találkozó célja, hogy a bíborosok támasszal és tanácsokkal segítsék a pápát az egyetemes egyház irányításának jelentős és súlyos felelősségében - hangoztatta a Szentszék. A közleményben megjegyzik, hogy a konzisztórium az egyház életének részét képezi, a Róma püspöke, vagyis a pápa és a bíborosok közötti közösség erősítését szolgálja az egyetemes egyház java érdekében.

A bíborosok összehívásának híre már novemberben kiszivárgott a Vatikánból, és most a Szentszék hivatalosan is bejelentette.

A latin eredetű konzisztórium kifejezés a bíborosok tanácskozását jelenti a mindenkori pápa elnökletével. A találkozót az egyházfő hívja össze, és - a pápaválasztó konklávéval ellentétben - a konzisztóriumon minden bíboros részt vehet, a nyolcvan évnél idősebbek is. A konzisztórium napirendjéről az egyházfő dönt: szó lehet új bíborosok kinevezésének bejelentéséről, boldoggá vagy szentté avatási ügyekről vagy akár az egyház életét érintő kérdésekről, amelyeket a pápa egyeztetni akar a bíborosi testület tagjaival.

Ferenc pápa 2013 és 2025 között tíz konzisztóriumot tartott, közvetlen elődje, XVI. Benedek ötöt, II. János Pál pedig 27 éves pápasága alatt kilencet. Az idén május 8-án megválasztott XIV. Leó első alkalommal hívatja Vatikánvárosba a bíborosokat, akik között több mint százan a megválasztásán is részt vettek.

Az időpont kiválasztása nem számít véletlennek: a január 7. előtti napon fejeződik be a jubileumi szentév.

A konzisztóriumra két magyar bíboros lesz hivatalos: Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Német László bíboros, belgrádi érsek. Mindketten részt vettek XIV. Leó megválasztásán.

Kezdőlap    Külföld    A Szentszék hivatalosan is bejelentette, hogy a pápa januárra a Vatikánba hívatta a bíborosokat

vatikán

konzisztórium

xiv. leó pápa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: már újabb oka is van a háborúra az uniós országoknak, mert odatették a pénzüket Ukrajnába

Orbán Viktor: már újabb oka is van a háborúra az uniós országoknak, mert odatették a pénzüket Ukrajnába
A Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlések közül a legnagyobbra került sor Szegeden szombaton, a Lázár János országjárásának szegedi programjával összekötött eseményen felszólalt a kormányfő is. Arról beszélt, hogy 2026 az utolsó választás az európai háború előtt, a szankciók és a háború 20 milliárd eurót vett el Magyarországtól, a javító-nevelő intézetek most nem jól működnek, a büntetés-végrehajtás alá kell rendelni őket.
Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán

Sárkány Zalán: célom, hogy a nagymedencés versenyeken is olyan eredményeim legyenek, mint rövid pályán

Egy arany- és egy ezüstéremmel, valamint két új országos csúccsal tért vissza az Egyesült Államokba a lublini rövid pályás Eb-ről a 22 éves úszó. Szokolai László tanítványa az InfoRádióban azt mondta, a 800 méter gyors világbajnoki címvédőjeként érzett némi nyomást, de ez nem vetette vissza, hanem éppenhogy motiválta. Arról is beszélt, milyen nehézségeket jelent számára a kétlaki élet.
VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Olajfúrótornyot találtak el az ukrán drónok, ma folytatódnak a béketárgyalások - Háborús híreink szombaton

Folytatódnak a háború lezárását célzó tárgyalások: Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja, Kirill Dmitrijev szombaton Miamiban találkozik Donald Trump amerikai elnök küldöttével, Steve Witkoffal, valamint Trump vejével, Jared Kushnerrel- - írta a Reuters. Orosz ballisztikus rakéták csapást mértek Odessza Pivdennij kikötőjére, legalább hét ember meghalt, tizenöt megsebesült. Ukrajna arról számolt be, hogy a drónjaik találatot értek a Lukoil tulajdonában lévő Filanovszkij olajfúrótornyon, valamint egy katonai járőrhajón a Kaszpi-tengeren.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar spórol a temetőkben is: aggasztó a helyzet, hagyják veszni a családi örökséget

Egyre több magyar spórol a temetőkben is: aggasztó a helyzet, hagyják veszni a családi örökséget

A fővárosi temetőkben drasztikusan csökken a sírhelyek újraváltási aránya: koporsós temetkezéseknél mindössze 4, urnáknál pedig 10 százalék a megújítás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Epstein files released with heavy redactions as thousands more documents expected

Democrats have criticised the justice department for releasing only some documents, alleging it violates the law ordering the files to be released.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 20. 14:48
Több száz migránst fogtak el Görögországban
2025. december 20. 13:45
Szaunában rekedt és meghalt egy házaspár
×
×
×
×