Újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba a magyar állampolgárok – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter - a nap hírei

Újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba a magyar állampolgárok – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, hogy az Egyesült Államok szeptember 30-tól feloldja a vízummentességi program korlátozásait, az ESTA újra két évre lesz érvényes, és a két év alatt többszöri belépési lehetőséget tesz lehetővé minden magyar állampolgárnak. A miniszter a döntést újabb komoly eredménynek nevezte Donald Trump elnök hivatalba lépése óta.

A bruttó átlagkereset 9, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 4,9 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest júliusban - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a júliustól bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693.700, a nettó átlagkereset 479.500 forint volt. A nettó kereset mediánértéke 399.000 forintot ért el.

Októbertől benyújtható a háromgyerekes anyák kedvezményéről szóló adóelőleg-nyilatkozat a NAV online nyomtatványkitöltő alkalmazásán keresztül. A jogosultság nemcsak jelenlegi, hanem korábbi családi pótlékra való jogosultság alapján is érvényesíthető, akár felnőtt gyerekek után is. A kedvezmény minden más adóalap-kedvezményt megelőz, és akár 148.500 forint havi megtakarítást is jelenthet.

580 millió forinttal a Telex alapítvány végzett az első helyen az Adó 1 százalékot fogadó civil szervezetek között – derült ki a NAV honlapján megjelent listából. Tavaly a Partizán végzett az első helyen, 416 millió forinttal, csaknem 37 ezer felajánlóval. Az idén több, mint 38 ezren adták szja-juk 1 százalékát a Partizánnak. Ez most a második helyre volt elég. Tavaly és idén is a 3. legtöbb pénzt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kapta.

Büntetőeljárást indított a rendőrség a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a 24.hu-nak azt mondta, hogy a Váci Rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Múlt pénteken siklott ki a Vácról Balassagyarmatra tartó személyvonat több kocsija, a balesetben két vasutas megsérült.

Megfordult a társadalmi mobilitási trend Magyarországon, már többen költöznek a fővárosba, mint ahányan elmennek Budapestről. A KSH részletes adatai alapján a hvg.hu arról számol be: a legtöbben a Velencei-tó partjára költöznek, miközben Északkelet-Magyarországról óriási az elvándorlás. A fővárosban tavaly 1000 lakosra 1,9 fő volt a bevándorlási többlet. 2018 és 2024 között évente átlagosan 564 ezer magyar költözött el más városba úgy, hogy az országot nem hagyta el.

A tanrendbe épített mesterségesintelligencia-kurzus indul a tanév első félévében 60 iskolában, köztük 3 határon túli szakképzési intézményben - jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta: már ebben a félévben több ezer gyerek vehet részt a képzésben, a cél az, hogy februártól valamennyi szakképzésben tanuló diák hallgathasson ilyen kurzust.

Magyarország minden nyomásgyakorlás ellenére nem fogja feladni ellátásbiztonságát - írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter a finn és a lett elnökök közös nyilatkozatára reagált, ami szerint Magyarországnak és Szlovákiának azonnal le kellene állnia az orosz kőolaj és földgáz vásárlásával. Közben Donald Trump amerikai elnök Londonba indulása előtt ma ismét arról beszélt, hogy Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával.

Csapást mértek az oroszországi szaratovi olajfinomítóra az ukrán különleges erők. A szaratovi finomító benzin, dízel, fűtőolaj és más termékek előállítására szakosodott, részt vesz az orosz fegyveres erők ellátásában, és az ukrán erők már többször célba vették. Az orosz erők mára virradóan légitámadást intéztek Zaporizzsja városa ellen, két ember meghalt, 18-an megsebesültek.

Szemlét tartott az orosz elnök a Zapad-2025 hadgyakorlat zárónapján. Vlagyimir Putyin egy Nyizsnyij Novgorod-i lőtéren a gyakorlat céljának az Oroszország és Fehéroroszország alkotta Szövetségi Állam védelmének a gyakorlását nevezte, bármilyen agresszió ellen. Az orosz védelmi minisztérium szerint a Zapad-2025 fő szakaszát a pilóta nélküli repülőgépek és a földi robotok tömeges alkalmazása jellemezte.

Az izraeli hadsereg megkezdte szárazföldi hadműveletét Gázaváros elfoglalására. Gázai egészségügyi források szerint legkevesebb 38 palesztin vesztette életét csak a hadműveletet "előkészítő légicsapásokban" az övezetben. Több mint 40-en megsebesültek, és több tucatnyian eltűntek. Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa a Gázaváros elleni offenzíva azonnali leállítására szólította fel Izraelt.

A következő 2 évben 5 milliárd fontot fektet be az Egyesült Királyságban a Google. A beruházás több ezer munkahelyet teremt, és hozzájárul az AI-alapú gazdaság, valamint a kiberbiztonság fejlődéséhez. A bejelentés a Google új adatközpontjának megnyitása előtt történt. Az OpenAI és az Nvidia szintén jelentős brit adatközpont-beruházásokat terveznek, amelyekről az amerikai elnök állami látogatása idején számolnak be.

Meghalt Robert Redford. Az Oscar-, BAFTA- és Golden Globe-díjas színész-rendező 89 éves volt. Az Oscar-díjat rendezőként az Átlagemberek rendezőjeként nyerte el, de a legjobb film, illetve a legjobb férfi mellékszereplő díját is elvitte. a 2002-es gálán Oscar-életműdíjat vehetett át, de díjazták az életművét Karlovy Vary-ban, és Velencében is.