2025. szeptember 16. kedd
Closeup woman filling form of Individual Income Tax Return,
Nyitókép: pcess609/Getty Images

Édesanyák adómentessége: megvan a határidő, benyújtható lesz a nyilakozat

Infostart / MTI

Október 1-től már benyújtható a háromgyerekes anyák kedvezményéről szóló adóelőleg-nyilatkozat – közölte az adóhatóság.

A három gyermeket nevelő anyáknak október 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik, így például a munkabér után. Az a háromgyermekes anya, aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni, válassza a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazását (ONYA); az adóelőleg-nyilatkozat október 1-től a legegyszerűbben ezen keresztül adható be – hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A kedvezményre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt.

A kedvezmény tehát nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyerekek után is igénybe vehető, emelte ki a hatóság.

A kedvezmény a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre, így a munkabérre, a vállalkozói kivétre, a megbízási szerződéssel vagy őstermelői tevékenységgel szerzett jövedelemre is érvényesíthető. A háromgyerekes édesanyák keresete teljes egészében mentesül az szja alól - hangsúlyozta a NAV.

A háromgyerekes anyák kedvezménye minden más kedvezményt megelőz, először ezt kell érvényesíteni az adóalapból. Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta 990 000 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek, ami 148 500 forint megtakarítást jelenthet. A szülők az őket megillető családi kedvezményből azt az összeget, amit az összevont adóalapba tartozó jövedelmükből nem tudnak igénybe venni, családi járulékkedvezményként is érvényesíthetik.

Aki a kedvezményt már év közben igénybe szeretné venni, új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatójának, kifizetőjének.

Ezt legegyszerűbben a NAV online nyomtatványkitöltőjében, az ONYA-ban teheti meg 2025. október 1-től, így a kedvezmény már a novemberben utalt októberi fizetésben érvényesül. Természetesen a kedvezmény a jövő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető.

A hatóság bejelentette azt is, hogy most keddtől már elérhető a NAV - legújabb szja-kedvezménnyel kibővült 73. számú információs füzete, amelyben már a három gyermeket nevelő anyák kedvezményéről is megtalálható minden fontos információ.

2025. szeptember 15. 21:37
2025. szeptember 15. 21:25
