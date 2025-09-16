KSH: 479 ezer forint volt a nettó átlagkereset júliusban

2025. júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700, a nettó átlagkereset 479 500 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 4,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését – jegyezte meg a hivatal.

A bruttó kereset mediánértéke 570 000, a nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 9,6, illetve 10,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Az egy hónappal ezelőtti adatokra így reagált Hornyák József, a Portfolio elemzője az InfoRádióban: „Fontos elmondani, hogy az átlagkeresetnél a dolgozók kétharmada kevesebb pénzt vihet haza, a dolgozók egyharmada pedig többet. Tehát az emberek nagyobb része valójában kevesebb pénzt keres, mint az átlagkereset. Ebből a szempontból fontos a mediánbér, hiszen a mediánkeresetnél a dolgozók egyik fele, 50 százaléka kevesebbet, 50 százaléka pedig többet keres”.

A júliusi friss KSH-jelentés részletei:

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700 forint volt, 9,0 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A nettó átlagkereset 479 500 forintot ért el, ez 9,4 százalékkal magasabb volt, mint 2024. júliusban. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 656 600 forint volt, ami 8,5 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 649 900, a költségvetésben 669 900, a nonprofit szektorban 684 400 forintot tett ki, 8,1 és 10,1, illetve 7,9 százalékkal nőtt egy év alatt.

A reálkereset 4,9 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3%-os növekedése mellett.

A bruttó mediánkereset 570 000 forint volt, 9,6 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 10,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.