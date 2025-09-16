ARÉNA
2025. szeptember 16. kedd
Robert Redford amerikai színész-rendező, a Sundance Intézet alapító elnöke beszél a Sundance Filmfesztivál megnyitóján a Utah állambeli Park Cityben 2019. január 24-én. A nagy stúdióktól független filmek seregszemléje február 2-ig tart.
Nyitókép: MTI/EPA/George Frey

Meghalt Robert Redford

Infostart

Kedden reggel, saját otthonában elhunyt Robert Redford Oscar-, BAFTA- és Golden Globe-díjas színész.

Robert Redford halálának hírét sajtósa tette közzé.

A halál okát nem jelentette be, azt azonban hozzátette: a 2018-ban visszavonult legendát a halál álmában érte.

Charles Robert Redford Jr. 1936. augusztus 18-án született a kaliforniai Santa Monicában, Charles Robert Redford, a Standard Oil könyvelője és Martha Redford gyermekeként. Középiskolásként karikaturistaként mutatott tehetséget, ezért a művészetek tanulmányozása mellett döntött.

Redford fiatal korában egy évig utazgatott Európában, stoppal járt, ifjúsági szállókon lakott, és festészettel próbálkozott. Végül rájött, hogy munkái nem eredetiek és nem túl jók. Ezért visszatért New Yorkba, hogy színházi tervezést tanuljon a Pratt Művészeti Intézetben - olvasható az imdb.com oldalon.

Ezt követően színészetet tanult az Amerikai Drámaművészeti Akadémián.

1960 végére a Broadway-n szerepelt számos előadásban, a Mezítláb a parkban című darab, komoly hírnevet szerzett neki.

A nagy áttörést a Butch Cassidy és a Sundance kölyök (1969) című film hozta meg számára, ekkor 33 éves volt.

Az Ilyenek voltunk (1973) és A nagy balhé (1973) a következő három évben a sikerlisták élére kerültek.

Redford befolyását környezetvédelmi ügyek előmozdítására, anyagi lehetőségeit pedig utahi ingatlanok megszerzésére használta fel, létrehozta a Sundance síközpontot.

1980-ban megalapította a Sundance Intézetet a feltörekvő filmesek számára. Évente megrendezett filmfesztiválja a világ egyik legbefolyásosabb rendezvényévé vált.

Redford rendezői debütálása, az Átlagemberek (1980) 1981-ben elnyerte a legjobb rendezőnek járó Oscar-díjat.

Nyolc évet várt, mielőtt ismét kamera mögé állt, ezúttal John Nichols elismert délnyugati regényének, a A milagrói babháborúnak (1988) a megfilmesítéséhez.

1992-ben Brad Pitt Folyó szeli ketté (1992) című filmjével elnyerte a kritikusok és a rajongók tetszését.

Redford 1958. augusztus 9-én feleségül vette Lola Van Wagenent, 1985-ben elváltak, miután négy gyermekük született.

