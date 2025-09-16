ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.67
usd:
329.54
bux:
100102.84
2025. szeptember 16. kedd Edit
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Direction sign at the airport
Nyitókép: Pgiam/Getty Images

Gesztust tett Magyarország felé az Egyesült Államok

Infostart

Az Egyesült Államok több korlátozást is feloldott.

Kristi Noem, a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) minisztere ma bejelentette, hogy Magyarország státusza a Vízummentességi Programban (Visa Waiver Program, VWP) teljes mértékben visszaáll – közölte a magyarországi amerikai nagykövetség.

Ez a döntés visszavonja a Biden-kormányzat által bevezetett, magyar állampolgárokra vonatkozó azon korábbi korlátozásokat, amelyek a VWP keretében történő utazásukat, illetve az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használatát érintették.

A magyar állampolgárok 2025. szeptember 30-tól immár két évig érvényes ESTA-t igényelhetnek, amely többszöri belépésre is felhasználható lesz.

„Az Egyesült Államok és Magyarország között szoros biztonsági partnerség áll fenn, és ez a kötelezettségvállalás tükröződik azokban a lépésekben is, amelyeket Magyarország a Vízummentességi Program biztonsági előírásainak teljesítése érdekében tett” – mondta Tricia McLaughlin helyettes államtitkár.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter ezzel kapcsolatban a Facebook-on megjelent videójában hozzátette: ez azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok újra ESTA-val, egyszerűen utazhatnak az Egyesült Államokba vízum nélkül.

Kezdőlap    Belföld    Gesztust tett Magyarország felé az Egyesült Államok

magyarország

vízum

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Egyet nem értési háló - A hét kérdése, hogy mit ad cserébe a királyi pompáért Donald Trump

Mire lehet számítani Donald Trump héten kezdődő brit állami látogatásán? A királyi pompa borítékolható, de megjutalmazza-e az amerikai elnök a szövetségesét? Olvad-e a jég Ukrajna- vagy Gáza-ügyben?
 

Donald Trump ma Európába érkezik, királyi pompával fogadják

Megint üzent Magyarországnak is az amerikai külügyminiszter

Bendarzsevszkij Anton: Donald Trump nem csak Európának üzent az orosz energia tilalmáról

Amerikai–brit összeborulás: új nukleáris aranykorba tartanak

Amerikai beruházások érkeznek Magyarországra

VIDEÓ
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
Vetélytárs vagy eszköz a mesterséges intelligencia a kutatónak? Gulyás Balázs, Inforádió, Aréna
Mit hoz az idei szüret a magyar borászatnak? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.16. kedd, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jelentett a hírszerzés: megvan, ki vezetheti a jövőben a világ legsötétebb diktatúráját

Jelentett a hírszerzés: megvan, ki vezetheti a jövőben a világ legsötétebb diktatúráját

A Radio Free Asia számolt be a dél-koreai hírszerzés jelentéséről, melyben arról írtak, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezető a lányát szeretné a rezsim következő vezetőjének.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik

Ezt nagyon kevés magyar tudja a saját autójáról: óriási bajba kerülhetnek, ha baleset történik

Sok autós panaszkodik a szembejövő forgalom túl erős fénye miatt. Az ADAC műszaki szakemberei ezért  LED-fényszórórendszereket vizsgáltak meg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hollywood icon Robert Redford dies aged 89

Hollywood icon Robert Redford dies aged 89

The actor and filmmaker was known for his blockbuster films like Butch Cassidy and The Sundance Kid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 16. 15:45
Aszódi Attila Paks II-ről: az Európai Bizottság napokon belül is hozhatna új döntést, de beleszól a politika
2025. szeptember 16. 15:05
Zebrán gázolt a fehér taxi, keresik a sofőrjét
×
×
×
×