Gesztust tett Magyarország felé az Egyesült Államok

Kristi Noem, a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) minisztere ma bejelentette, hogy Magyarország státusza a Vízummentességi Programban (Visa Waiver Program, VWP) teljes mértékben visszaáll – közölte a magyarországi amerikai nagykövetség.

Ez a döntés visszavonja a Biden-kormányzat által bevezetett, magyar állampolgárokra vonatkozó azon korábbi korlátozásokat, amelyek a VWP keretében történő utazásukat, illetve az Elektronikus Utazási Engedélyezési Rendszer (ESTA) használatát érintették.

A magyar állampolgárok 2025. szeptember 30-tól immár két évig érvényes ESTA-t igényelhetnek, amely többszöri belépésre is felhasználható lesz.

„Az Egyesült Államok és Magyarország között szoros biztonsági partnerség áll fenn, és ez a kötelezettségvállalás tükröződik azokban a lépésekben is, amelyeket Magyarország a Vízummentességi Program biztonsági előírásainak teljesítése érdekében tett” – mondta Tricia McLaughlin helyettes államtitkár.

Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter ezzel kapcsolatban a Facebook-on megjelent videójában hozzátette: ez azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok újra ESTA-val, egyszerűen utazhatnak az Egyesült Államokba vízum nélkül.