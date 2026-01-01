Több mint százan merészkedtek a Balaton vízébe újév napján

Kutatás: gyenge a magyarok egészségtudatossága, pedig a függőségek leépítik a személyiséget

Elsősorban azok a kémiai függőségek veszélyesek, amelyek a lelki és a fizikai egészségünket támadják, ilyen az alkohol, a kábítószer és a nikotin is – mondta az InfoRádióban a Boldog Gellért Szakkórház addiktológiai osztályának vezetője. Petke Zsolt tapasztalatai szerint leginkább a minták határozzák meg azt, hogy egy gyermek később függővé válik-e.