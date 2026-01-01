ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.37
usd:
327.39
bux:
0
2026. január 1. csütörtök Fruzsina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A havas 3-as főút Vatta és Emőd között 2025. február 2-án. Északkeleten lehet havazásra, havas esőre számítani.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Többfelé lehet eső, havas eső, havazás a hétvégén

Infostart / MTI

Változékony idő várható az év első hétvégéjén, és többfelé lehet eső, havas eső, havazás. Péntektől lehűlés kezdődik, a csúcsértékek vasárnap már csak mínusz 1 és plusz 4 Celsius-fok között alakulnak, miközben az éjszakák is fagyosak lesznek - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken tovább vastagszik a felhőtakaró, és elsősorban az ország déli, délkeleti felén várható zömmel eső, zápor, azonban délutántól a csapadéksáv dél felé tolódásával növekszik a havas esőbe, havazásba váltás esélye. Mindeközben az északnyugati, északi országrészben vékonyabbá válhat a felhőzet, több-kevesebb szűrt napsütés is lehet, ugyanakkor késő estétől már északon is nő a vegyes csapadék esélye. A déli, délnyugati szél fokozatosan veszít erejéből. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 8 fok között valószínű, de az északi határ menti részeken ennél pár fokkal hidegebb maradhat az idő.

Szombaton észak felől átmenetileg csökken a felhőzet, Magyarország északi felén pár órára a nap is kisüt, majd a nap második felében újra mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Északon hó, dél felé haladva havas eső, eső lesz a jellemző csapadéktípus, de reggel az átmeneti zónában néhol ónos eső sem kizárt. Napközben észak felől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, majd estefelé északon újra lehet elszórtan havazásra számítani. A nyugati, északnyugati szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 1 fok között változik, de a szélvédett, kevésbé felhős északi helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 0 és plusz 5 fok között alakul.

Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult időre lehet számítani, majd észak felől csökken a felhőzet, de a déli határszélen végig sok marad a felhő. Elszórtan alakulhat ki havazás, dél felé nő a csapadék előfordulásának esélye. A nyugati, északnyugati szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet mínusz 6 és 0, a csúcsérték mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul.

Kezdőlap    Belföld    Többfelé lehet eső, havas eső, havazás a hétvégén

időjárás

havazás

havas eső

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Egymástól elválasztva a lét csak dadog” – újévi köszöntő a köztársasági elnöktől

„Egymástól elválasztva a lét csak dadog” – újévi köszöntő a köztársasági elnöktől

Az új évben uralkodjék közöttünk a megértés és a szeretet, találjunk rá mindannyian az összetartozás örömére – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök szerda éjfél után. Az államfő Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszöntötte az új évet.
 

Orbán Viktor: fontos, vízválasztó éven vagyunk túl – videó

Vitályos Eszter: 2026-ban Magyarország biztonsága a tét

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Kávéházi pletykák: miért nem lila (már) a Fradi? Saly Noémi, Inforádió, Aréna
Mikor lesz igazi világsztár Szoboszlai Dominik? Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.05. hétfő, 18:00
Csaba László
közgazdász, egyetemi tanár
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Donald Trump meglepő dolgot árult el az egészségével kapcsolatban

Donald Trump meglepő dolgot árult el az egészségével kapcsolatban

Donald Trump amerikai elnök a Wall Street Journalnak adott interjúban elárulta, hogy naponta az orvosai által javasoltnál több aszpirint szed.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döntöttek: ez a különleges magyar hal lett az év hala 2026-ban

Döntöttek: ez a különleges magyar hal lett az év hala 2026-ban

A december 31-én délig beérkezett 2462 voks 45,2 százalékát ez a hal kapta, megelőzve a szilvaorrú keszeget (31,2%) és a paducot (23,6%).

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Witnesses describe horror of deadly Swiss bar fire as video shows ceiling ablaze

Witnesses describe horror of deadly Swiss bar fire as video shows ceiling ablaze

Swiss authorities say "several dozen" people are believed to have died in the fire, which began at 01:30 local time during a New Year party.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 1. 11:49
Sok dolga volt a tűzoltóknak az év utolsó napján
2026. január 1. 10:49
Vitályos Eszter: 2026-ban Magyarország biztonsága a tét
×
×
×
×