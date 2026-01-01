Hszi Csin-ping: folytatni kell Kína csodájának új fejezetét

A kínai elnök kiemelte: rögzíteni kell a célokat, hozzájárulni a magas minőségű fejlesztéshez, átfogóan mélyíteni a reformot és nyitást, előmozdítani a kínai nemzet jólétét és folytatni Kína csodájának új fejezetét.

Hszi Csin-ping felidézte, hogy az elmúlt öt évben felfelé törekvő szellemmel, bátorsággal, elszántan haladtak előre, leküzdötték az egymást követő nehézségeket és kihívásokat, teljesítették a kitűzött célokat, stabil lépéseket tettek a kínai modellű modernizáció útján. A GDP egyre újabb szinteket halad meg, és idén várhatóan eléri a 140 billió jüant - tette hozzá.

Elmondta: áttörést értek el a független chipfejlesztésben, úton van a Tienven-2 űrszonda, a Jalu folyó alsó szakaszánál vízierőmű építése kezdődött, hadrendbe állt az első elektromágneses katapult repülőgép-hordozó. Kína azon gazdaságok egyikévé vált, amelyek innovációs ereje a leggyorsabban fejlődik - hangsúlyozta.

Emlékeztetett: 2025-ben megemlékezéseket tartottak a kínai nép japán agresszió elleni háborúja és az antifasiszta világháború győzelmének 80. évfordulója alkalmából, továbbá kijelölték Tajvan visszatérésének emléknapját is.

A klímaváltozásra történő hatásosabb reagálás érdekében Kína kihirdette az új ciklusú nemzeti önkéntes hozzájárulást - közölte Hszi Csin-ping, hozzátéve: a globális fejlesztési, biztonsági és civilizációs kezdeményezés után javasolta a globális kormányzási kezdeményezést is, hogy világszerte egy igazságosabb, ésszerűbb kormányzási rendszert alakítsanak ki.

A mai világra a változás és a zűrzavar jellemző, egyes területeket továbbra is háború sújt - mondta a kínai elnök, hozzáfűzve: Kína készen áll más országokkal együtt hozzájárulni a világ békéjéhez és fejlődéséhez.

A kínai elnök arról is szólt: támogatni kell, hogy Hongkong és Makaó nagyobb szerepet vállaljon az ország fejlődésében, hosszú távú stabilitást és fellendülést érve el. A tajvani tengerszoros két partján élő honfitársak egy családba tartoznak, a haza egyesítésén alapuló történelmi haladás tendenciája megállíthatatlan - tette hozzá.