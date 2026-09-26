Bevehetik Bukarestet a magyar színházak

A Romániai Színházi Unió (UNITER) szakmai partnerségével szervezett seregszemle idén új helyszínnel bővül: az Odeon és a Bulandra mellett a Román Nemzeti Színházban is lesznek előadások. A szeptember 28. és október 6. között tartandó fesztiválon 13 románul feliratozott produkciót mutatnak be az erdélyi magyar társulatok.

Eugene Ionesco, Csehov, Ferdinand von Schirach, William Shakespeare és Jon Fosse darabjai mellett a BukFeszt programjában helyet kapnak magyar színházi szerzők, Molnár Ferenc, Bódi Attila és Kész Orsolya drámái, valamint a román írók, Radu Afrim, Radu Popescu és Mihai Eminescu művei is.

Idén Bukarestben vendégszerepel a marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata és Yorick Stúdiója, a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színháza, a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulata, a nagyváradi Szigligeti Színház Lilliput Társulata, a nagyváradi Szigligeti Színház, a Csíki Játékszín Csíkszeredából, az Udvartér Színház Kézdivásárhelyről, a Tamási Áron Színház Sepsiszentgyörgyről, az M Studio (Tamási Áron Színház, Sepsiszentgyörgy), a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház, a Tomcsa Sándor Színház Székelyudvarhelyről, valamint a Kolozsvári Állami Magyar Színház.

Bessenyei Gedő István, a MASZÍN elnöke a Bukaresti Rádiónak nyilatkozva rámutatott: a román fővárosban szervezett fesztivál lényege az, hogy a bukaresti, túlnyomórészt román közönségnek bemutassa a jelenlegi erdélyi színjátszás legjavát, illetve hidat teremtsen a román és a magyar színházi kultúra között. A BukFeszt nem tud teljes képet nyújtani az erdélyi magyar színházi műhelyek terméséről, de „nagyon komoly ízelítőt" kínál a bukaresti közönségnek – tette hozzá.

„Mi mindig az előadásokban valahol magunkkal hozzuk a közönségünk szellemét is, hiszen a színházat egyfajta párbeszédben alakítja alkotó és befogadó. Ilyen értelemben a mi tagszínházaink saját közösségeik kulturális követei, tehát általunk nemcsak különböző alkotók eseti, egyéni teljesítményei jelennek meg Bukarestben, hanem egy picit azok a közösségek is, akik egészen biztosan nem láthatóak az átlagos bukaresti fesztiválnéző számára, csakis általunk" – fogalmazott a MASZÍN elnöke.

Az erdélyi magyar színházak bukaresti bemutatkozását az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala, Magyarország bukaresti nagykövetsége és a Communitas Alapítvány is támogatja.