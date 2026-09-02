Magyar filmek, világsztárok, vörös szőnyeg: nagyot villanthatunk Velencében

A Nemzeti Filmintézet közleményében kiemelték: az NFI ideiglenes igazgatósága gratulál az alkotócsapatoknak és sok sikert kíván a premierekhez. „Kollégáink ismét az élvonalban mutathatják meg a világnak történeteinket, képeinket és gondolatainkat. Az erős magyar részvétel jelentőségét tovább növeli, hogy a meghívott filmek különböző finanszírozási háttérrel készültek, mindez a magyar filmes tehetség és kreativitás átütő erejének megmutatkozása. Kívánjuk, hogy alkotásaik méltó nemzetközi visszhangra találjanak” – idézik Ugrin Julianna producert, az NFI ideiglenes igazgatóságának elnökét.

A velencei filmfesztivál karakteres szerzői alkotásokat bemutató Giornate degli Autori (Venice Days) versenyprogramjának nyitófilmje lesz szeptember 2-án Horvát Lili első angol nyelvű rendezése, a Jegyzeteim a Marsról. A Mackenzie Davis és Rupert Friend főszereplésével, az NFI támogatásával, osztrák, francia, német, bosnyák, montenegrói es amerikai koprodukciós partnerekkel készült romantikus dráma gyártója a Poste Restante, magyar producere Csernátony Dóra és Horvát Lili.

A Jegyzeteim a Marsról a velencei világpremiert követően télen érkezik a magyar mozikba a Mozinet forgalmazásában.

Mundruczó Kornél Place to Be című legújabb filmje Pamela Anderson, Ellen Burstyn, Taika Waititi és Murray Bartlett főszereplésével készült. Világpremierje a fesztivál Venice Open – Fiction programjában lesz. Az amerikai–ausztrál–szingapúri–indiai–kanadai koprodukcióban megvalósult dráma történetét a rendező állandó alkotótársa, Wéber Kata írta.

A fesztivál Venezia Spotlight szekciójában lesz a Földszint, Reisz Gábor negyedik mozifilmjének világpremierje. A Tompa Ádám főszereplésével magyar–olasz koprodukcióban készült tragikomédia részben közösségi finanszírozásból valósulhatott meg, magyar vezető producere Berkes Juli, gyártója a Proton Cinema. Reisz Gábor, Berkes Juli és alkotótársaik előző filmje, a Magyarázat mindenre a velencei fesztivál Orizzonti kategóriájának fődíját nyerte el 2023-ban – idézik fel a közleményben.

A Földszint a magyar mozikban október 1-től látható a Cirko Film forgalmazásában. Az országos mozibemutató előtt először a CineFesten majd premier előtti vetítéseken is megtekinthető.

Az Orizzonti versenyprogramban lesz először látható a javarészt magyar filmesek közreműködésével készült magyar–angol–amerikai koprodukció, a Tesztpálya (Test Track). A rövidfilm rendezője Lydia Cornett, aki New York-i dokumentumfilmesként Fulbright-ösztöndíjasként érkezett Magyarországra, ahol Kiss Viki Réka (Roughhouse Project) és Patricia D’Intino (Good Kids) producerekkel valósította meg legújabb alkotását.

A filmvilág egyik legnagyobb presztízsű seregszemléjét, a velencei filmfesztivált szeptember 2. és 12. között rendezik meg a Lido di Venezián.