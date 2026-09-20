Hogy fog így dönteni a zsűri a pannonhalmi sörversenyen?

Százhárom tételt neveztek az ország különböző pontjairól a Pannonhalmi Sörmustrán harmadik alkalommal meghirdetett házisör-főző versenyre, amelyet szeptember 26-án tartanak.

A megmérettetésen 89 sör és 14 mézből erjesztett ital (mead) versenyez. A nevezési lehetőség megnyitását követően mindössze 72 óra alatt betelt a rendelkezésre álló keret.

A tételeket hat kategóriában versenyeztetik a klasszikus európai sörstílusoktól a modern IPA-kon (India Pale Ale) keresztül a gyümölcsös vagy savanyított italokig, amelyeket nem egymáshoz viszonyítva, hanem a nemzetközi Beer Judge Certification Program (BJCP) irányelvei alapján értékelnek.

A Pannonhalmi Sörmustrát ezúttal is a Porta Látogatóközpontban rendezik. Célja a minőségi sörfogyasztási kultúra népszerűsítése, a magyarországi házisörfőző közösség összefogása és építése. A rendezvényen a verseny mellett kóstolók, szakmai és kulturális programok várják a látogatókat.