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A Pannonhalmi Főapátság ravazdi sörfőzdéjében készített sör az üzem átadásának napján, 2020. július 17-én. Háttérben a főapátság.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Hogy fog így dönteni a zsűri a pannonhalmi sörversenyen?

Infostart / MTI

Százhárom tételt neveztek az ország különböző pontjairól. A versenyre szeptember utolsó szombatján kerül sor.

Százhárom tételt neveztek az ország különböző pontjairól a Pannonhalmi Sörmustrán harmadik alkalommal meghirdetett házisör-főző versenyre, amelyet szeptember 26-án tartanak.

A megmérettetésen 89 sör és 14 mézből erjesztett ital (mead) versenyez. A nevezési lehetőség megnyitását követően mindössze 72 óra alatt betelt a rendelkezésre álló keret.

A tételeket hat kategóriában versenyeztetik a klasszikus európai sörstílusoktól a modern IPA-kon (India Pale Ale) keresztül a gyümölcsös vagy savanyított italokig, amelyeket nem egymáshoz viszonyítva, hanem a nemzetközi Beer Judge Certification Program (BJCP) irányelvei alapján értékelnek.

A Pannonhalmi Sörmustrát ezúttal is a Porta Látogatóközpontban rendezik. Célja a minőségi sörfogyasztási kultúra népszerűsítése, a magyarországi házisörfőző közösség összefogása és építése. A rendezvényen a verseny mellett kóstolók, szakmai és kulturális programok várják a látogatókat.

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