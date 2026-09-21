A Star Trek kapitánya 95 évesen felfedezte a torzítást

Shatner és zenekara, a The *uckers a hétvégén Chicagóban mutatkozott be a rockszínpadon, a csapat Ozzy Osbourne, a Metallica és a Motörhead számai mellett saját dalait is előadta - írta az nme.com.

„Felfedeztem az űrt. Felfedeztem az időt. És most... felfedeztem a torzítást” – fogalmazott Shatner közösségi oldalán. A 95 éves kanadai színész szombaton a chicagói Park Westen állt először színpadra nemrég alakult metálbandájával, másnap pedig hat számot adtak elő a Riot Festen.

Az eljátszott dalok között volt Ozzy Osbourne Crazy Trainje, a Metallica Enter Sandmanje és a Motörhead Ace of Spades-e, valamint a The *uckers három saját szerzeménye a hamarosan megjelenő albumukról, amelynek címe What the F Is Heavy Metal? lesz.

A zenekarban az énekes Shatner mellett

a gitáros és zenei vezető Marcus Nand,

Britt Lightning, a Vixen gitárosa,

a basszusgitáros Phil Soussan (korábban játszott együtt Ozzy Osbourne-nal), és

a dobos Fred Aching szerepel.

A megjelenés előtt álló lemezen számos világhírű metál- és rockzenész szerepel, köztük Brian May, a Queen gitárosa, Tony Imommi a Black Sabbath-ból, Rob Halford, a Judas Priest frontembere, John Moyer, a Disturbed basszusgitárosa, vagy a Slayer korábbi dobosa, Dave Lombardo.

A színész már korábban bejelentette, hogy a The *uckers ott lesz a jövő évi Coachella fesztivál fellépői között.

Az NBC 1966-ban mutatta be először a mára kultikussá vált Star Trek című sci-fi sorozatot, amelynek utolsó részét 1969. június 3-án tűzte műsorára az amerikai televíziós csatorna.

A USS Enterprise csillaghajó kalandjait bemutató sorozat James T. Kirk kapitány (William Shatner) legendás ötéves küldetését meséli el, színes legénységének tagjai Spock elsőtiszt (Leonard Nimoy), Hikaru Sulu hadnagy (George Takei), Nyota Uhura hadnagy (Nichelle Nichols) és Pavel Csekov zászlós (Walter Koenig). Az eredeti sorozat 79 epizódot élt meg.

Willaim Shatner nem először csinál váratlan dolgokat. Öt évvel ezelőtt, 90 évesen először járt az űrben a való életben is, kihasználva, hogy Jeff Bezos milliárdos űripari vállalata, a Blue Origin turistáknak kínálja az űrutazás élményét. Ő lett a legidősebb ember, aki valaha űrrepülésen vett részt.