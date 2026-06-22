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2019. június 16-i felvétel Clive Davis ötszörös Grammy-díjas amerikai zenei producerrõl Bruce Springsteen amerikai dalszerzõ-énekes Western Stars címû albumának bemutatóján New Yorkban. Davis 2026. június 22-én, 94 éves korában elhunyt New Yorkban.
Nyitókép: MTI/AP Photo/Evan Agostini/Invision/Evan Agostini

Elhunyt a pop- és rockzene egyik legnagyobb hatású producere

Infostart / MTI

Életének 95. évében elhunyt Clive Davis legendás zenei producer, az amerikai rock- és popzene egyik legbefolyásosabb alakja, aki olyan sztárok karrierje felett bábáskodott, mint Bob Dylan, Whitney Houston és Bruce Springsteen.

A producer a közelmúltban légzési problémákkal került kórházba, majd hétfőn halt meg manhattani otthonában – írta a családja közleménye alapján a The New York Times.

Davis 1932. április 4-én született New York Brooklyn kerületében. Elmondása szerint gyerekként hallgatott ugyan rádiót, de nem tulajdonított magának különösebb zenei érzéket, és barátaival ellentétben még lemezeket sem gyűjtött.

Miután elvégezte a New York-i Egyetemet és a Harvard jogi karát, Davis ügyvédi irodáknál dolgozott, majd az 1960-as évek elején csatlakozott a CBS televízió- és rádióhálózat leányvállalata, a Columbia Records lemezkiadó jogi osztályához.

1966-ban Davist nevezték ki a lemezkiadó élére, amely addig alig foglalkozott a virágzó rock-orientált piaccal. A következő években olyan előadókat szerződtetett a Columbiához, mint a Chicago, az Aerosmith, a Pink Floyd, a Blood, Sweat and Tears, Bruce Springsteen, Carlos Santana, Billy Joel, a Sly and the Family Stone és Boz Scaggs, akikből aztán mind világsztárok lettek.

Sokrétű életműve átível korokon, műfajokon és generációkon: például a hatvanas években Janis Joplin rockzenéjét fedezte fel, az 1990-es évek hiphop színterén Sean „P. Diddy” Combs mentora volt, a 2000-es évek popzenéjében pedig Kelly Clarksont segítette pályafutása során.

Davis négy Grammy-díjat nyert Clarkson, Santana és Jennifer Hudson dalainak producereként, az ötödiket pedig életműve elismeréseként kapta. Képes volt akár karriereket is újjáéleszteni, ahogyan azt Santana esetében tette egy olyan albummal, amely 2000-ben kilenc Grammy-díjat nyert (Supernatural), de segítette Rod Stewart, Aretha Franklin és Dionne Warwick visszatérését is.

A nevéhez fűződik Whitney Houston felfedezése is, ő volt a producere az I Will Always Love You című dalnak, amely a Kevin Costnerrel közös, Több mint testőr című film betétdala is volt egyben.

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