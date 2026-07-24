Életre kel a történelmi Magyarország első autógyára

Az aradi önkormányzati testület döntése a múlt század elején szecessziós stílusban épült irodaház felújítását és kulturális központtá alakítását célozza. A projekt összköltségvetése 42 millió lej (2,9 milliárd forint). Ebből 34 millió lej (2,3 milliárd forint) vissza nem térítendő uniós támogatás, a hiányzó részt a helyi költségvetésből fedezik. A finanszírozási szerződést várhatóan a következő hetekben írják alá - jelentette az Agerpres román hírügynökség.

A projektet három és fél év alatt kell megvalósítani. Ez idő alatt felújítják az irodaházat, hogy alkalmassá váljon kulturális és közösségi események tartására.

Az 1908-ban Aradon alapított első magyar autógyár, a Magyar Automobil Részvénytársaság Arad (MARTA) kezdetben az amerikai Westinghouse cég franciaországi, Le Havre-i leányvállalatának fiókjaként működött. Tehergépkocsikat, autóbuszokat és egy Marta nevű személyautót is gyártott 1914-ig. 1912-ben az osztrák Austro Daimler cég vásárolta meg, és később az aradi cég gyártotta a többi között a Magyar Királyi Posta első autóbuszait és az első 150 budapesti taxit is.

Az első világháború után a gyár Romániához került, amelynek területén szintén a legelső gépkocsigyártó cégnek számított. Beolvasztották egy másik gépgyárba, a gyártelep ASTRA néven működött tovább, majd 1926-ban a gyártást áttelepítették Brassóba.

Az egykori aradi gyártelep műemlékké nyilvánított irodaházát a terület tulajdonosaként az Astra Rail Industries vagongyár 2021-ben a városnak adományozta, hogy a szecessziós épületben kulturális központot hozzon létre. A kívül és belül leromlott ipartörténeti műemléket eddig a mARTA kulturális központ felügyelte, mely több tervet is kidolgozott a felújítására.

A szerdán jóváhagyott elképzelés szerint az épületben múzeum, rendezvényterem, egyetemi közösségi központ, zenei próbatermek, táncterem, restaurátorműhelyek, információs központ és szuvenírbolt kap helyet. A projekt keretében az ingatlan felújítása mellett a mARTA (az „arta” románul művészetet jelent) három kulturális projektjét is finanszírozzák.

Az évtizedekig kihasználatlanul álló épület felújításának legfőbb célja, hogy fenntartsa a helyi és országos jelentőségű ipartörténeti műemlék iránti érdeklődést.

A partiumi megyeszékhelyen az egykori autógyárra emlékeztetve a MARTA első, a múlt század elején gyártott emeletes autóbuszának hasonmását is elkészítik, amely a tervek szerint turisztikai céllal közlekedne majd a városban. A készülő járműről építői legutóbb márciusban tettek közzé felvételeket.